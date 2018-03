UBS revoit son bénéfice net à la baisse en raison de provisions pour litiges

Zurich (awp) - Le géant bancaire UBS a ajusté ses résultats à l'occasion de la publication de son rapport annuel. Le bénéfice net (après minoritaires) a été abaissé de 112 mio CHF et le bénéfice opérationnel de 141 mio CHF, suite à la constitution de provisions pour litiges, indique vendredi la grande banque.En prenant en compte de ces modifications, le résultat avant impôts 2017 a été ramené à 5268 mio CHF (contre 5409 mio auparavant), le bénéfice net à 1053 mio (1165 mio) et le bénéfice par action à 0,27 CHF (0,30). L'écart important entre le bénéfice net et le résultat avant impôts s'explique par une dépréciation de 2,9 mrd CHF résultant de la réforme fiscale aux Etats-Unis.fr/lk(AWP / 09.03.2018 07h18)