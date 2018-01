UE: Federica Mogherini entame une visite à Cuba

La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini entame mercredi une visite de deux jours à Cuba pour "reconfirmer" l'accord conclu entre l'île et l'Union européenne, à contre-courant de la politique du président américain Donald Trump.La Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères va "reconfirmer la forte relation entre l'UE et Cuba", selon un communiqué du Service européen de l'action extérieure.L'accord historique conclu en décembre 2016 "de dialogue politique et de coopération" est entré provisoirement en vigueur le 1er novembre 2017 en attendant la finalisation de sa ratification par tous les membres de l'UE.Cette normalisation des relations avec l'île, dont l'UE est déjà l'un des principaux partenaires commerciaux, s'est conclue dans le sillage du rapprochement avec La Havane décidé par l'ancien président américain Barack Obama, partiellement remis en cause par son successeur Donald Trump.Mercredi, Mme Mogherini doit notamment rencontrer le ministre cubain du Commerce extérieur Rodrigo Malmierca et s'adresser aux participants à une conférence sur l'UE et l'Amérique latine.Jeudi, elle a rendez-vous avec le président du Parlement Esteban Lazo et le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez."Il existe un intérêt du côté de l'UE comme du côté du gouvernement cubain pour la mise en oeuvre de l'accord", alors que le président cubain a annoncé qu'il cèderait son poste le 19 avril, a déclaré à l'AFP Eduardo Perera de l'Université de La Havane."Je ne pense pas que le changement de génération prévu au gouvernement dans les prochains mois aient des implications sur ce processus", a ajouté M. Perera.(©AFP / 03 janvier 2018 08h51)