UE: Martin Selmayr, "monstre" de Juncker, s'installe à la Commission

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a fait nommer mercredi son directeur de cabinet, l'Allemand Martin Selmayr, au poste de secrétaire général de la Commission, fonction la plus élevée dans l'administration de l'institution."J'ai proposé et le collège (des commissaires) a accepté de nommer Martin Selmayr au poste de Secrétaire général. J'ai décidé de choisir quelqu'un qui connaît la maison et qui a des ramifications partout en Europe", a-t-il expliqué au cours d'une conférence de presse.Martin Selmayr, 47 ans, succède au Néerlandais Alexander Italianer, nommé à ce poste en septembre 2015 et qui a présenté sa démission mercredi. L'Espagnole Clara Martinez succède à M. Selmayr, dont elle était l'adjointe, à la direction du cabinet du président, a-t-on précisé. "Mme Martinez est la première femme a accéder à cette fonction. Ses dix-neufs prédécesseurs à ce poste étaient des hommes", a souligné Jean-Claude Juncker.Surnommé affectueusement "le monstre" par Jean-Claude Juncker, Martin Selmayr est décrit comme un bourreau de travail et est redouté au sein de l'institution. "Il a un point commun avec moi: nous avons tous les deux des ennemis", a reconnu Jean-Claude Juncker, dont le mandat s'achève à l'automne 2019."Lui et moi nous avons parfois des relations difficiles avec les autres commissaires ou les directeurs généraux qui veulent laisser la Commission se faire influencer depuis l'extérieur", a-t-il souligné.Martin Selmayr est considéré comme l'inspirateur de l'architecture de la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker au sein de laquelle les commissaires sont encadrés par des vice-présidents, ce qui permet au président et à son directeur de cabinet de se poser en arbitres et de tenir les rênes.Ce dispositif, source de conflit, a été jugé "pervers", voire "machiavélique" par de nombreux membres de l'exécutif bruxellois qui accusent Martin Selmayr de peser sur les nominations.La promotion de Martin Selmayr s'est inscrite mercredi dans le cadre d'un mouvement au sein des directions générales de la Commission et de nombreux promus sont considérés comme proches du nouveau secrétaire général.Martin Selmayr est le premier Allemand à accéder à la fonction de secrétaire général, un poste qui lui donne la haute main sur le fonctionnement de l'administration de l'institution. La fonction n'est pas nécessairement limitée dans le temps. L'Irlandaise Catherine Day est ainsi restée en fonction dix ans."Le prochain président de la Commission européenne peut décider de confirmer ou non le secrétaire général dans sa fonction", a souligné Jean-Claude Juncker. "Je ne veux pas me mêler de cette affaire", a-t-il ajouté.Juriste de formation, Martin Selmayr est entré à la Commission européenne en 2004 au service du porte-parole. Promu chef de cabinet de la commissaire luxembourgeoise Vivianne Reding, il s'est ensuite mis au service de Jean-Claude Juncker et a conduit la campagne qui lui a permis d'obtenir l'investiture du Parti populaire européen (PPE), puis d'être nommé président de la Commission européenne après les élections européennes, gagnant la réputation de "faiseur de roi".Sa promotion n'aura aucune incidence sur le traitement de M. Selmayr, a-t-on précisé.(©AFP / 21 février 2018 13h17)