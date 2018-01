UE: Mogherini "extrêmement inquiète" de l'offensive turque à la frontière syrienne

Bruxelles - La cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini s'est dite lundi "extrêmement inquiète" de l'opération militaire menée par l'armée turque contre une milice kurde dans le nord de la Syrie."Je suis extrêmement inquiète", a déclaré Mme Mogherini lors d'une conférence de presse, précisant qu'elle allait demander à rencontrer "pour en discuter" le ministre turc des Affaires européennes, Omer Celik, attendu cette semaine à Bruxelles."Nous devons nous assurer que l'accès humanitaire soit garanti et que la population ne souffre pas des activités militaires sur le terrain", a-t-elle souligné, en réclamant "que toute activité militaire soit focalisée contre Daech (l'acronyme arabe du groupe Etat islamique, ndlr) en termes de stratégie"."Et l'autre chose qui me préoccupe, et qui nous préoccupe beaucoup (...), c'est que les activités militaires d'autres en Syrie peuvent saper gravement la reprise des négociations (de paix) à Genève" entre l'opposition et le régime de Bachar al-Assad, a continué Mme Mogherini.Aux yeux de l'UE, ces discussions "peuvent vraiment apporter une paix durable et la sécurité en Syrie, avec une transition politique", a rappelé Mme Mogherini.Mais "ceci demande que la situation sur le terrain soit aussi calme que possible, et que le régime à Damas s'engage à des négociations politiques sous l'égide de l'ONU", selon la Haute représentante de l'UE.L'armée turque mène depuis samedi dans la région d'Afrine (nord de la Syrie) une offensive aérienne et terrestre contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) qu'elle considère comme "terroriste", mais qui est alliée des Etats-Unis contre l'Etat islamique (EI).Cette offensive intervient après l'annonce par la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington de la création d'une "force frontalière" composée notamment de combattants kurdes, un projet qui a suscité la colère d'Ankara.(©AFP / 22 janvier 2018 16h13)