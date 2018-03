UE-Russie: Juncker appelle Poutine à "rétablir" une coopération pour la sécurité du continent

Bruxelles - Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a appelé mardi le président russe Vladimir Poutine à "rétablir" une coopération pour "la sécurité du continent" européen, dans une lettre de félicitations à l'occasion de sa réelection pour un quatrième mandat."J'ai toujours soutenu que des relations positives entre l'UE et la Fédération de Russie sont cruciales pour la sécurité de notre continent. Notre objectif commun devrait être de rétablir un ordre de sécurité paneuropéen", a écrit le président de l'exécutif européen."J'espère que vous utiliserez votre quatrième mandat pour poursuivre cet objectif", a conclu Jean-Claude Juncker.Les relations entre l'Union européenne et la Russie se sont dégradées depuis l'annexion de la Crimée et le début d'un conflit meurtrier dans l'est de l'Ukraine en 2014 et se sont envenimées avec l'empoisonnement d'un ancien agent russe et de sa fille le 4 mars à Salisbury (sud de l'Angleterre).Londres considère que la Russie a commandité cet attentat commis au moyen d'un agent neurotoxique, le "Novitchok", fabriqué selon les Occidentaux par son complexe militaire.Les autorités russes affirment qu'"il n'y a eu aucun programme de recherche et développement sous le nom +Novitchok+".Les pays membres de l'UE ont invité lundi la Russie à coopérer à l'enquête et à "communiquer immédiatement et intégralement son programme Novitchok à l'OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques)."Nous regrettons que l'UE (...) ait encore une fois été victime de +la solidarité européenne+ et de réflexes antirusses", a déploré lundi soir le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.(©AFP / 20 mars 2018 12h15)