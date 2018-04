UE: l'accord nucléaire iranien "doit être préservé" (Mogherini)

Bruxelles - L'accord actuel sur le nucléaire iranien fonctionne et "doit être préservé", a affirmé mercredi la cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini, alors que les Etats-Unis et la France disent souhaiter oeuvrer à un nouvel accord."Quant à ce qui peut arriver à l'avenir, on verra bien. Mais il y a un accord qui existe, il fonctionne, il doit être préservé", a plaidé Mme Mogherini, interrogée à son arrivée à une conférence de donateurs sur la Syrie à Bruxelles.Lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE le 16 avril à Luxembourg, Mme Mogherini avait déjà exclu "de mettre en discussion la mise en oeuvre de nos engagements pris dans le cadre de l'accord conclu avec Téhéran sur le nucléaire".L'UE a participé à la conclusion de cet accord signé à Vienne en juillet 2015 après des années d'âpres négociations entre l'Iran et le groupe 5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie). Aux termes de l'accord, Téhéran a accepté de geler son programme nucléaire jusqu'en 2025.Mais le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont souhaité mardi "travailler" ensemble sur un nouvel accord, suscitant une fin de non-recevoir immédiate du président iranien Hassan Rohani.(©AFP / 25 avril 2018 09h48)