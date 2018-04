UE: une "révolution" pour les enquêtes basées sur des "preuves électroniques"

FACEBOOK

Strasbourg - Messages instantanés, courriels, vidéos: la Commission européenne a proposé mardi une réforme "révolutionnaire" pour accélérer l'accès à ces données souvent cruciales dans les affaires criminelles ou terroristes, mais trop difficiles à obtenir aux yeux des autorités dans les enquêtes transfrontalières.Ces nouvelles règles prévoient la création d'une "injonction européenne de production" permettant à une autorité judiciaire d'un pays de l'UE de demander directement une "preuve électronique" à un prestataire offrant ses services en Europe, comme Google, Twitter ou encore Facebook.Ces prestataires auraient alors l'obligation de se plier à cette demande, qu'ils soient basés en Europe ou ailleurs, et même si les données sont stockées sur des serveurs aux Etats-Unis.Ils devront le faire "dans les 10 jours, et dans les 6 heures en cas d'urgence", alors que la législation actuelle prévoit un délai de 120 jours, voire de dix mois dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire, selon la Commission.Le récent scandale visant Facebook a mis au jour les insuffisances de la protection par le réseau social américain des données de ses utilisateurs, face au risque de les voir tomber entre les mains de tiers.Mais quand il s'agit d'enquêtes, les autorités se plaignent au contraire d'avoir le plus grand mal à accéder à des "preuves électroniques" (courriels, messages instantanés, vidéos ou encore adresses IP) auprès des acteurs d'internet, en particulier quand elles sont stockées à l'étranger.Avec les règles proposées par la Commission, tous les prestataires de services, y compris ceux dont le siège se trouve hors de l'UE, seraient contraints de "désigner un représentant légal dans l'Union", à qui seraient adressées les demandes de preuves émanant des autorités d'un Etat membre."C'est une révolution dans le système de coopération judiciaire de l'UE", a plaidé la commissaire européenne à la Justice, Vera Jourova, expliquant que la réforme proposée par la Commission s'appliquerait à des enquêtes sur des crimes graves ou des faits de terrorisme.- Conflit avec le 'Cloud Act'? -Les nouvelles règles, dévoilées à Strasbourg à l'occasion d'une session plénière du Parlement européen, doivent désormais être débattues entre les Etats membres et les eurodéputés avant une éventuelle adoption."Les prestataires de services et les personnes dont les données sont demandées bénéficieront de garanties", a assuré la Commission. Ils pourront notamment obtenir un recours pour établir si "l'injonction constitue une violation manifeste" des droits fondamentaux.Selon l'exécutif européen, plus de la moitié des enquêtes pénales comprennent une demande transfrontalière de preuves électroniques détenues par des prestataires de services établis dans un autre Etat membre ou en dehors de l'UE."C'est une avancée considérable", a estimé une source diplomatique au sujet de la proposition de la Commission, car "on s'affranchit des critères habituels de savoir où est la donnée", ce qui évitera que "les criminels gardent une longueur d'avance".Mais, ajouté cette source, il va falloir désormais étudier les risques de "conflits pour les sociétés" avec la nouvelle législation américaine adoptée fin mars, le "Cloud Act", qui donne un cadre légal à la saisie d'emails par les autorités américaines à l'étranger.Ce texte a été adopté dans le cadre d'un long bras de fer des autorités américaines avec Microsoft, qui avait refusé de remettre le contenu de la messagerie d'un trafiquant de drogue présumé, au motif que ces données étaient stockées sur un serveur en Irlande."Nous encourageons la Commission à se concentrer sur la résolution des problèmes d'accès à l'intérieur de l'UE, et à veiller à ce qu'ils protègent de manière cohérente et suffisante la vie privée, avant de se tourner vers l'application extraterritoriale", a plaidé dans un communiqué la "Business software Alliance", qui regroupe des fabricants de logiciels.De son côté, le Conseil des barreaux européens s'était récemment alarmé de la perpective de voir des règles différentes s'établir "entre les règles de perquisition et de saisie des preuves dans le monde normal et celles appliquées dans le monde numérique".cds/agr/glr(©AFP / 17 avril 2018 17h16)