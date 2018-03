UPC amène Happy Home, avec le wi-fi le plus rapide et le meilleur du divertissement, à Gland et à Vich

Severina Pascu, Chief Operating Officer chez UPC, © UPC

Dès la semaine prochaine, les habitants de Gland et de Vich pourront choisir un nouveau câblo-opérateur. En effet, grâce au réseau câblé en fibre optique existant sur place, UPC permettra à 3000 foyers d'accéder à tout son portefeuille comprenant la TV, Internet et la téléphonie. Étant l'un des leaders en matière de communication et de divertissement, UPC proposera bien entendu ces services avec la qualité habituelle.« Avec l'extension de nos services à Vich et à Gland, plusieurs milliers de foyers romands ont désormais accès à l'univers numérique de UPC. Avec nos abonnements Connect et Happy Home, nous proposons l'Internet à 500 Mbit/s, le wi-fi jusque dans les moindres recoins, le meilleur du divertissement sur 145 chaînes TV, sans oublier une large offre de films et de séries et le hockey suisse en exclusivité sur MySports », explique Severina Pascu, COO de UPC. « De plus, nos abonnements Mobile comprenant le roaming dans l'UE sont parfaits pour quiconque voyage beaucoup en Suisse et en Europe tout en souhaitant toujours être connecté. »Actuellement, UPC est disponible chez quelque 70% des foyers suisses, et prévoit de continuer à croître au cours des années à venir. Comme à Gland et à Vich, elle élargira sa présence grâce à l'infrastructure locale. Après avoir raccordé plus de 110 000 foyers dans des communes telles que Lausanne, Soleure ou Dübendorf (ZH), quelque 90 000 foyers hors du réseau de UPC suivront d'ici à la fin 2018.De plus, UPC poursuit l'extension de son propre réseau câblé en fibre optique. Dans ce contexte, elle propose l'Internet le plus rapide avec des vitesses atteignant 500 Mbit/s dans tous les foyers, en ville comme à la campagne.UPCMedia RelationsSuisseTél. +41 58 388 99 99 tensid.ch / 28.03.2018 10h01)