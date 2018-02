UPC inverse la tendance négative au deuxième semestre 2017

Zurich (awp) - L'opérateur de télécommunications UPC est parvenu à inverser quelque peu la tendance négative au cours de la deuxième moitié de l'année. Après un repli de 1,6% du chiffre d'affaires au premier semestre 2017, il s'est inscrit en petite hausse de 0,4% au second pour un total de 1,35 mrd CHF sur l'ensemble de l'année, contre 1,4 mrd en 2016, a indiqué la société jeudi.La légère baisse du chiffre d'affaires en 2017 est liée à la "forte concurrence", a souligné le directeur général Eric Tveter. Ce dernier ne cache pas ses ambitions de domination du marché grâce au développement de son infrastructure et à la possibilité de proposer ses services sur des réseaux tiers.En 2017, la société s'est développée sur plusieurs axes avec le lancement de la chaîne MySports début septembre, l'extension du réseau et la croissance supérieure à la moyenne dans le mobile, où le nombre d'abonnés atteint désormais 115'000, ont contribué à la performance. Le segment des clients commerciaux a vu son chiffre d'affaire progresser de 4% en 2017.Au niveau des abonnements, le segment internet a connu une évolution latérale tandis que la téléphonie fixe et mobile ont vu leurs nombre de clients progresser. Sur le segment TV, le nombre d'abonnés aux services premium a progressé tandis que celui au basique a nettement reculé.ol/jh(AWP / 15.02.2018 11h38)