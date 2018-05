UPC lance sa première offre taillée sur mesure pour les gamers

Débit ultrarapide via LAN et wi-fi : une vitesse Internet de 200 Mbit/s partout (temps de réaction courts et downloads rapides garantis, avec Connect Box gratuite pour le wi-fi jusque dans les moindres recoins)

une vitesse Internet de 200 Mbit/s partout (temps de réaction courts et downloads rapides garantis, avec Connect Box gratuite pour le wi-fi jusque dans les moindres recoins) Nouveaux gadgets : bon d'achat de 100 CHF sur tout l'assortiment BRACK.CH (avec plus de 200 000 produits, BRACK.CH a tout ce dont le gamer a besoin avant, pendant et après le jeu)

bon d'achat de 100 CHF sur tout l'assortiment BRACK.CH (avec plus de 200 000 produits, BRACK.CH a tout ce dont le gamer a besoin avant, pendant et après le jeu) Protection pour l'équipement du gamer : 25 % de remise sur l'assurance de la Bâloise pour tout l'équipement du gamer (assurance personnalisée pouvant couvrir l'ordinateur, le matériel de gaming et bien plus)

25 % de remise sur l'assurance de la Bâloise pour tout l'équipement du gamer (assurance personnalisée pouvant couvrir l'ordinateur, le matériel de gaming et bien plus) Un repas sain directement devant l'ordinateur : 1 coffret de produits à cuisiner HelloFresh d'une valeur de 89 CHF (coffret avec ingrédients frais et recettes livré à domicile, pour éviter de faire les courses)

1 coffret de produits à cuisiner HelloFresh d'une valeur de 89 CHF (coffret avec ingrédients frais et recettes livré à domicile, pour éviter de faire les courses) Le meilleur du divertissement lorsqu'on laisse le jeu de côté :utilisation gratuite de la UPC TV App sur tous les appareils à tout moment, même hors de chez soi (par ex. Arena eSports sur MySports)

Infographique, © UPC

Ouverture de eStudios AG, © UPC

Finales d'hiver Swiss eSports League (SESL), © Nhat-Ha Dao

Finales d'hiver Swiss eSports League (SESL), © Nhat-Ha Dao

ButterLan 2018, © Nhat-Ha Dao

L'eSports est l'un des sports qui affiche la plus forte croissance et compte déjà des millions de joueurs et de fans dans le monde. En Suisse, UPC s'engage depuis longtemps pour le développement de la scène gaming et eSports suisse, posant la première pierre en octobre 2016 avec le lancement de la plateforme communautaire eSports.ch , la plus grande plateforme suisse consacrée à l'actualité de la scène eSports nationale et internationale. Avec actuellement 20 000 visiteurs uniques par mois et d'innombrables interactions sur les médias sociaux, esports.ch est devenu la pierre angulaire de la scène gaming suisse, pourtant marquée par une forte concurrence.Récemment, le site a reçu le prix « argent » dans la catégorie « Digital Branding Campaigns » du Best of Swiss Web et a remporté le European Search Award dans la catégorie « Best Use of Content Marketing ». La chaîne sportive MySports consacre également un certain temps d'antenne à l'eSports. « Le fait que nous lancions maintenant une offre destinée aux gamers est la suite logique de notre engagement dans ce domaine », explique Oliver Lutz, chef de projet eSports chez UPC, « et la recette du succès est et reste la collaboration avec des gamers et des partenaires solides ».La nouvelle offre Internet, « Connect 200 pour gamers » propose pour 79 CHF par mois un paquet complet contenant des produits qui raviront les gamers :« Le développement des produits s'est fait en collaboration avec la communauté eSports.ch , je suis donc convaincu que ceux-ci seront bien accueillis par ce public cible », poursuit Oliver Lutz, avant d'ajouter : « Avec un réseau câblé en fibre optique stable et des temps de latence minimes, UPC offre la meilleure infrastructure possible pour le gaming. À l'avenir, nous développerons encore d'autres projets avec les joueurs pour répondre encore mieux aux besoins de cette communauté. »Plus d'informations concernant l'offre sur www.upc.ch/ggwp UPCMedia RelationsSuisseTél. +41 58 388 99 99 tensid.ch / 24.05.2018 10h02)