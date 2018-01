USA: 10e semaine consécutive de baisse des stocks de brut au 19/01

New York (awp/afp) - Les stocks de pétrole brut ont affiché leur dixième semaine consécutive de baisse aux Etats-Unis la semaine dernière, selon des chiffres publiés mercredi par le département américain de l'Energie (DoE).Lors de la semaine achevée le 19 janvier, les réserves commerciales de brut ont baissé de 1,1 million de barils pour s'établir à 411,6 millions, quand les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur un recul de 2 millions de barils.Depuis le 10 novembre ces stocks ont baissé de plus de 47 millions de barils. Ils sont au plus bas depuis 2015.Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut du terminal de Cushing (Oklahoma, sud), ont baissé de 3,2 millions de barils à 39,2 millions.Les réserves d'essence ont de leur côté augmenté de 3,1 millions de barils, soit davantage que les 2,2 millions de barils anticipés par les analystes.Les stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et diesel) ont avancé de 600.000 barils alors que les analystes anticipaient un recul de 1,1 million de barils.La production de brut a poursuivi sa hausse, les Etats-Unis extrayant en moyenne 9,88 millions de barils par jour (mbj) contre 9,75 mbj la semaine précédente, au plus haut depuis que ces statistiques ont commencé à être compilées en 1983.Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en mars, qui avançait légèrement avant la diffusion du rapport, a bondi de 55 cents à 65,02 dollars vers 15H50 GMT sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), au plus haut depuis décembre 2014.afp/rp(AWP / 24.01.2018 17h07)