USA: Amazon veut livrer dans votre voiture

AMAZON.COM

GENERAL MOTORS

VOLVO AB

San Francisco - Le géant Amazon, qui propose déjà de livrer à domicile même quand le propriétaire est absent, veut désormais aussi livrer les colis directement dans la voiture connectée de ses clients, a annoncé le groupe américain mardi.Le système "Amazon Key", qui permet d'ouvrir à distance la porte de chez soi via une serrure connectée, est étendu à partir de mardi à certains modèles de voitures équipés des systèmes de contrôle à distance des constructeurs General Motors (OnStar) ou Volvo (On Call), explique le groupe, qui promet que d'autres modèles seront disponibles par la suite."De nombreux niveaux de vérification" permettent d'assurer des livraisons dans les voitures en toute sécurité, promet Amazon, qui explique que l'application déverrouille les portières puis les referme une fois la livraison effectuée, dont le client est informé via une application sur son smartphone.Ce système "disponible sur plus de 7 millions de véhicules" du groupe General Motors "est un nouveau bel exemple de la façon dont nous utilisons la connectivité embarquée dans nos véhicules pour proposer des services à nos clients", a indiqué Alan Batey, à la tête de General Motors North America, cité dans le communiqué."Ce croisement entre les transports et le commerce pourrait bien être la prochaine vague d'innovation et nous avons l'intention d'être à l'avant-garde", a commenté Atif Rafiq, responsable du numérique chez Volvo Cars.Amazon cherche en permanence à trouver de nouvelles façons de livrer ses clients, par exemple en plaçant des casiers à code dans des magasins et même dans des halls d'immeubles. Le groupe teste aussi des livraisons par drones.Le service de livraison dans les voitures est proposé dans 37 villes américaines aux abonnés au service payant Amazon Prime, qui propose notamment livraisons gratuites et accès à son service de streaming vidéo.jc/leo/pb(©AFP / 24 avril 2018 19h24)