USA: Le singapourien KOM paie une amende pour corruption au Brésil

Washington - Le groupe singapourien Keppel Offshore & Marine Ltd. (KOM) a acquitté une amende d'un total de 422 millions de dollars auprès des autorités américaines, brésiliennes et singapouriennes pour faits de corruption, a annoncé vendredi le ministère de la Justice américain.KOM opère des chantiers navals à travers le monde et possède une filiale américaine Keppel Offshore & Marine USA (KOMUSA). L'enquête a été menée dans le cadre de la loi américaine FCPA qui permet aux autorités américaines de sanctionner les entreprises américaines ou actives aux Etats-Unis qui se rendent coupables de corruption partout dans le monde.KOM a notamment versé plus de 50 millions de dollars de pots-de-vin au Brésil pour décrocher des contrats d'un montant total de 350 millions de dollars. L'argent a été versé entre 2001 et 2014 à l'entreprise pétrolière publique Petrobras ainsi qu'à des membres du parti alors au pouvoir, le parti des Travailleurs.La firme paiera au total 105,5 millions aux autorités américaines, 211,1 millions aux autorités brésiliennes et 105,5 millions à celles de Singapour.Un responsable du service juridique de KOM a également plaidé coupable en août dernier et sa condamnation devrait être prochainement annoncée, a-t-on indiqué de même source.Le ministère de la Justice a précisé que l'amende infligée à KOM est moindre que ce qu'elle aurait pu être initialement, le groupe ayant licencié ou sanctionné les employés compromis et mis en place un système de contrôles internes pour réduire les risques de corruption.(©AFP / 22 décembre 2017 22h52)