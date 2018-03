USA: Walmart étend la livraison gratuite à domicile à 100 villes

L'enseigne Walmart a annoncé mercredi étendre désormais à une centaine de villes américaines son service de livraison gratuit à domicile de denrées alimentaires dans le but de contrer Amazon qui lui prend des parts de marché.A New York, le numéro 1 mondial de la distribution entend livrer le jour-même les produits alimentaires commandés en ligne.Ces initiatives ne concernent que les ordres d'achats passés en ligne. Concrètement, une fois que le client a effectué sa commande sur walmart.com, les produits vont être emballés dans un magasin Walmart et confiés à une société de livraison -- une startup -- à qui il reviendra alors de livrer les achats au domicile des clients. Uber, avec qui Walmart travaille déjà dans six villes, sera un des partenaires de Walmart dans cette nouvelle aventure.Outre walmart.com, Jet.com, une filiale de Walmart acquise en 2016, est également concernée par ces nouveaux services de livraison à domicile gratuits.Le but affiché est de concurrencer Amazon, dont le service "Prime Now" propose déjà à New York une livraison des denrées alimentaires en deux heures suivant la commande.Jet.com, présent dans des grandes villes comme San Francisco où Walmart est absent, livre déjà gratuitement des denrées alimentaires à domicile via FedEx mais la livraison intervient quelques jours après la commande.Ces décisions sont de nature à rogner les marges de Walmart mais elles apparaissent comme nécessaires après des annonces similaires faites par les rivales Kroger et Target.La compétition s'est en effet intensifiée ces derniers mois entre les enseignes américaines de la distribution, qui sont persuadées que la livraison est l'un des points qui fera la différence dans le commerce en ligne.Costco et Kroger ont étoffé récemment le catalogue des produits pouvant être livrés rapidement aux consommateurs par la startup Instacart. Target a pour sa part acquis la startup Shipt spécialisée dans la livraison à domicile, tandis qu'Amazon multiplie les options de livraison depuis le rachat de l'enseigne bio Whole Foods.Face à ces offensives, Walmart n'a pas d'autre choix que de riposter. Au quatrième trimestre de son exercice fiscal clôturé fin janvier, le groupe a enregistré un ralentissement de son chiffre d'affaires en ligne. Lors de cette période, les revenus n'avaient progressé que de 23% contre 50% au trimestre précédent.(©AFP / 14 mars 2018 14h50)