USA: baisse des stocks de pétrole brut au 22/12

(ajoute Cushing)New York (awp/afp) - Les stocks de pétrole brut ont baissé plus fortement que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière, selon des chiffres publiés jeudi par le département américain de l'Energie (DoE).Lors de la semaine achevée le 22 décembre, les réserves commerciales de brut ont chuté de 4,6 millions de barils pour s'établir à 431,9 millions, quand les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur un recul de seulement 3,75 millions de barils.A ce niveau, les réserves commerciales de brut sont en baisse de 11,1% par rapport à la même époque en 2016 et se maintiennent dans le milieu de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.Les réserves d'essence ont de leur côté gonflé de 600.000 barils, soit moins que la progression de 1,35 million de barils prévue.Elles s'inscrivent en repli de 0,5% par rapport à la même période l'an dernier et restent dans la partie supérieure de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.Les stocks de produits distillés (fioul de chauffage, etc.) ont avancé de 1,1 million de barils alors que les analystes anticipaient une stagnation.Ils sont en repli de 14,3% par rapport à leur niveau un an auparavant et s'inscrivent dans le milieu de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut du terminal de Cushing (Oklahoma, sud), ont baissé de 1,6 million de barils à 51,4 millions.- Recul de la production -La production de brut a pour sa part baissé après sept semaines de record de suite depuis que ces statistiques ont commencé à être compilées en 1983, les Etats-Unis extrayant en moyenne 9,75 millions de barils par jour contre 9,79 mbj la semaine précédente.Elle se maintient toutefois à un niveau très élevé.La cadence des raffineries a augmenté, les infrastructures opérant à 95,7% de leurs capacités contre 94,1% la semaine précédente.Les exportations d'or noir ont reculé, à 1,21 million de barils par jour contre un bond à 1,86 million la semaine précédente.Les analystes avaient anticipé une poursuite du rebond sous l'effet de la fermeture d'un oléoduc en mer du Nord depuis le début du mois, limitant la distribution de brut dans la région.Les importations ont quant à elles continué à progresser, à 7,99 mbj contre 7,83 mbj la semaine précédente.Concernant la demande sur les quatre dernières semaines, les Etats-Unis ont consommé en moyenne 20,6 mbj, en hausse de 3,5% par rapport à la même période l'an dernier.La demande d'essence lors des quatre dernières semaines a progressé de 2,0% par rapport à la même période l'an dernier et celle des produits distillés a avancé de 0,7%Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en février, qui montait un peu à l'ouverture, reculait après la diffusion du rapport, de 10 cents à 59,54 dollars vers 16H35 GMT sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).afp/rp(AWP / 28.12.2017 18h20)