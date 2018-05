USA: baisse surprise des stocks de brut, production à un record (EIA)

New York (awp/afp) - Les stocks de pétrole brut ont enregistré une baisse surprise la semaine dernière aux Etats-Unis tandis que la production américaine a encore augmenté à un niveau record, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).Lors de la semaine achevée le 4 mai, les réserves commerciales de brut ont baissé de 2,2 millions de barils pour s'établir à 433,8 millions, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg prévoyaient une hausse d'un million de barils.Les réserves d'essence ont aussi baissé, de 2,2 millions de barils, alors que les analystes s'attendaient à une stabilisation.Les stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) ont quant à eux reculé de 3,8 millions de barils, soit bien davantage que le repli de 1,5 million prévu.Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut WTI du terminal de Cushing (Oklahoma, sud) ont en revanche augmenté, de 1,4 million de barils à 37,2 millions de barils.La production de brut continue pour sa part à progresser, les Etats-Unis extrayant en moyenne 10,70 millions de barils par jour (mb/j) contre 10,62 mb/j la semaine précédente. Il s'agit de la onzième semaine de record de suite depuis que ces statistiques ont commencé à être compilées en 1983.Les exportations américaines ont un peu reculé à 1,88 mb/j envoyés à l'étranger, tout comme les importations, qui ont baissé à 7,32 mb/j.Le prix du pétrole américain, qui évoluait en nette hausse avant la publication de ce rapport, perdait un peu de terrain peu après sa diffusion mais gagnait toujours vers 14H40 GMT 1,94 dollar à 71,00 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).afp/rp(AWP / 09.05.2018 17h00)