USA/énergie: mariage de deux compagnies visant à éponger les coûts du nucléaire

Washington - La compagnie d'énergie et de distribution d'électricité américaine Dominion Energy a annoncé mercredi le rachat de son homologue SCANA, une opération qui permettra notamment d'éponger les coûts de la construction interrompue de deux réacteurs nucléaires en Caroline du Sud.Cette transaction, d'un montant de plus de 14,5 milliards de dollars, s'accompagnera d'un versement en cash de 1.000 dollars aux abonnés d'une filiale de SCANA une fois l'opération finalisée, ont annoncé les deux compagnies dans un communiqué.Cette filiale, South Carolina Electric & Gas Company (SCE&G) était associée au projet de construction de deux réacteurs nucléaires sur le site de V.C. Summer en Caroline du Sud (sud-est), abandonné en juillet dernier en raison des coûts jugés trop élevés pour poursuivre leur construction.Dans le cadre de ce mariage entre Dominion et SCANA, les deux compagnies passeront en charge quelque 1,7 milliard de dollars d'actifs associés à ce projet. Cela permettra d'en effacer les coûts assumés par les abonnés sur une période de 20 ans au lieu des 50 à 60 auparavant envisagés, indique le communiqué.Les abonnés de SCE&G recevront également 1.000 dollars chacun, soit un total de 1,3 milliard de dollars, dans les 90 jours suivant la finalisation de l'opération, a-t-on précisé de même source.L'ensemble de l'opération est soumise à l'approbation des autorités de l'Etat de Caroline du Sud concernant le volet nucléaire.La décision d'abandonner le projet V.C Summer ne laisse plus que deux réacteurs nucléaires en construction aux Etats-Unis, dans l'Etat voisin de Georgie.SCANA sert environ 1,6 million d'abonnés dans les Etats de Caroline du Sud et du Nord et possède ds capacités de génération d'électricité de 5.800 mégawatts. Après son acquisition par Dominion, la nouvelle entité servira 6,5 millions d'abonnés dans une vingtaine d'Etats américains et aura une capacité de génération d'électricité de 31.400 mégawatts.jld/lo/boc(©AFP / 03 janvier 2018 15h35)