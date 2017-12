USA: forte hausse de l'activité dans la région de Chicago en décembre

L'activité économique dans la région de Chicago a fortement progressé en décembre pour atteindre son plus haut niveau depuis mars 2011, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM publié jeudi.Le baromètre s'est établi à 67,6 points contre 63,9 points en novembre, contredisant ainsi les analystes qui tablaient sur un ralentissement de la progression de l'activité à 61,9 points.L'ISM de Chicago, qui est vu comme un bon baromètre économique de l'ensemble du pays, se maintient ainsi pour le 22e mois consécutif au-dessus du seuil de 50 points qui délimite la frontière entre contraction et progression de l'activité."La production et la demande ont tous deux enregistré des gains importants en décembre", a commenté l'association dans un communiqué, précisant que l'indicateur de la production s'est hissé à un niveau qui n'avait pas été enregistré depuis 34 ans tandis que l'indice des nouvelles commandes a atteint un record en trois ans et demi.Bien que l'emploi ait décliné lors du dernier mois de l'année, il demeure bien orienté, note l'association des directeurs d'achats."Le sentiment dans le monde des affaires avait démarré 2017 dans de bonnes conditions. (...) Avec les résultats de décembre, c'est une première année pleine d'expansion depuis 2014", a commenté Jamie Satchi, économiste à MNI Indicators. Elle estime que les prises de commandes en décembre sont de bon augure pour 2018.(©AFP / 28 décembre 2017 17h28)