USA: incendie chez les Clinton, absents, pas de blessé

New York - Un incendie a éclaté mercredi dans la propriété de l'ancien couple présidentiel Bill et Hillary Clinton à Chappaqua, dans l'Etat de New York, sans faire de blessé, a indiqué la police locale."Nous avons reçu un appel à 14H51 (19H51 GMT) au sujet d'un incendie en cours au 15 Old House Lane", a précisé à l'AFP un porte-parole de la police de New Castle, ville proche de Chappaqua, situé à 65 kilomètres au nord de Manhattan."Il a été éteint. Il n'y a aucun blessé. Une enquête est toujours en cours sur place", a précisé cette source, sans donner d'autre indication.Nick Merrill, porte-parole de Mme Clinton, a tweeté plus tard qu'un "petit incendie a démarré dans le bâtiment du Secret Service", chargé de la protection des personnalités notamment des présidents et anciens présidents américains, "sur la propriété des Clinton"."Ce bâtiment n'est pas relié à leur maison. Le feu a été éteint, les pompiers locaux sont intervenus", a poursuivi M. Merrill, précisant que le couple n'était pas présent. "Tout va bien", a-t-il assuré.Le couple a acheté cette bâtisse comprenant cinq chambres dans le comté de Westchester en 1999, lorsque Hillary Clinton est entrée en lice pour le mandat de sénateur de New York. Poste qu'elle a remporté en 2000.(©AFP / 03 janvier 2018 22h20)