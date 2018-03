USA: l'inflation sur un an reste stable à 1,7% en janvier (PCE)

L'inflation sur un an aux Etats-Unis est restée stable en janvier mais elle a accéléré sur le mois, selon l'indice PCE publié jeudi par le département du Commerce.L'indice des prix basé sur les dépenses de consommation, mesure préférée de la Banque centrale (Fed) pour observer l'évolution des prix, a augmenté de 1,7% en janvier en glissement annuel, restant à ce niveau depuis le mois de novembre.Sans les prix alimentaires et de l'énergie, la hausse de l'indice est également stable, s'inscrivant à 1,5% sur un an, restant à ce niveau depuis octobre.Sur le mois, l'inflation s'est établie à 0,4% contre +0,1% en décembre, comme s'y attendaient les analystes. C'est la plus forte hausse depuis septembre.Sans les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation s'élève à 0,3% en janvier, conformément aux prévisions également. Il faut remonter à janvier 2017 pour retrouver cette légère accélération et à janvier 2007 pour une accélération supérieure.Sur le mois, les prix de l'énergie ont grimpé de 3% et ceux de l'alimentation de 0,1%.Sur douze mois, les prix des biens durables ont perdu 2,3% tandis que ceux des services ont grimpé de 2,4%.Les prix alimentaires sont en hausse de 0,9% et ceux de l'énergie de 5,9%.L'inflation reste donc toujours en dessous de l'objectif de 2% l'an de la Fed mais le président de la banque centrale Jerome Powell s'est dit confiant mardi que les prix allaient remonter vers cet objectif, jugé sain pour l'économie.La banque centrale prévoit jusqu'ici trois modestes hausses de taux d'intérêt cette année, mais de nombreux économistes pensent qu'elle pourrait accélérer la cadence pour éviter la surchauffe vu l'importance du stimulus budgétaire décidé par l'administration Trump.(©AFP / 01 mars 2018 15h18)