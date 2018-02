USA: l'ingérence de la Russie menace les élections de 2018 (Renseignement américain)

Washington - L'ingérence de la Russie dans la politique américaine se poursuit et menace les élections de mi-mandat prévues en novembre, ont estimé mardi les chefs des services de renseignement américains lors d'une audition au Sénat."Au sein de la communauté (du renseignement), nous n'avons pas vu de preuve de changement significatif", a affirmé le directeur du Renseignement, Dan Coats.Les principales agences avaient dénoncé les tentatives russes d'influencer le résultat de l'élection présidentielle américaine de 2016, via les réseaux sociaux et la fuite d'informations piratées dans le camp démocrate afin de favoriser la candidature du républicain Donald Trump face à celle de la démocrate Hillary Clinton.Le président Donald Trump a rejeté ces conclusions et Moscou dément catégoriquement et régulièrement les accusations américaines de son ingérence dans l'élection.Plusieurs enquêtes parlementaires américaines tentent de faire la lumière sur ce sujet. Un procureur aux pouvoirs étendus a été nommé par le ministère de la Justice pour tenter de faire la lumière sur cette ingérence russe et sur des soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire et la Russie."Nous nous attendons à ce que la Russie continue à utiliser la propagande, les réseaux sociaux, les hommes de paille, les porte-parole favorables et d'autres moyens pour monter une grande variété d'opérations destinées à attiser les divisions sociales et politiques aux Etats-Unis", a expliqué M. Coats devant la Commission sénatoriale sur le Renseignement, à Washington.Selon lui, "il ne devrait y avoir aucun doute sur le fait que la Russie estime que ses efforts ont porté leurs fruits et considère les élections de mi-mandat en 2018 comme une cible pour des opérations d'influences russes".En novembre, les démocrates tenteront de reconquérir la majorité à la Chambre des représentants, où les 435 sièges seront remis en jeu, et au Sénat, qui sera renouvelé d'un tiers (33 sièges).(©AFP / 13 février 2018 16h28)