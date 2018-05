USA: la Cour suprême va débattre d'une centrale électrique en Inde

Washington - La Cour suprême des Etats-Unis a annoncé lundi qu'elle allait examiner une plainte déposée par des villageois indiens qui disent subir une grave pollution causée par une centrale thermique financée par une institution basée à Washington.Cette centrale électrique au charbon, propriété du groupe Tata dans l'Etat indien du Gujarat, a été construite grâce au financement de la Société financière internationale (IFC), une branche de la Banque mondiale spécialisée dans l'aide au développement.IFC assure que la centrale Tata Mundra, d'une capacité de 4.150 mégawatts, utilise une technologie de pointe améliorant son efficacité énergétique et limitant les dommages à l'environnement.Les plaignants --des pêcheurs et agriculteurs établis dans le golfe de Kutch, un bras de la mer d'Arabie-- dénoncent au contraire des ravages causés à la faune marine et la pollution des sols par les poussières de charbon.Les villageois indiens soutiennent que la Société financière internationale n'a pas respecté sa charte conditionnant le déblocage de financements au respect de normes environnementales de pollution.Les sages de la Cour suprême devront trancher la question des limites de l'immunité applicable aux institutions comme l'IFC, dont le capital est détenu par les plus de 180 pays membres de la Banque mondiale.L'affaire sera plaidée et jugée lors de la prochaine session de la haute cour, qui débutera en octobre.(©AFP / 21 mai 2018 16h50)