USA: la SEC s'attaque à une entreprise liée aux cryptomonnaies

New York - Le gendarme américain de la Bourse s'est attaqué vendredi frontalement à Longfin, une société dont le prix avait explosé à Wall Street après le rachat d'une entreprise spécialisée dans la "blockchain", en gelant pour 27 millions de dollars de profits réalisés grâce à la vente d'actions."Peu après avoir fait son entrée sur le Nasdaq (fin 2017) et annoncé l'acquisition d'une entreprise prétendument liée aux monnaies virtuelles, le prix de l'action s'est envolé et sa capitalisation a dépassé les 3 milliards de dollars", rappelle la SEC dans un communiqué.La valeur des cryptomonnaies, bitcoin en tête, était alors en train d'exploser et les investisseurs étaient attirés par toute société liée de près ou de loin à cet actif à la mode. Ces devises virtuelles reposent sur la "blockchain", une technologie de stockage et d'échanges de données, transparente et sécurisée, qui sert de base à la création et à la circulation des crypto-monnaies.Selon la SEC, le fondateur et actionnaire principal de l'entreprise Venkata Meenavalli a alors décidé d'émettre plus de deux millions de nouvelles actions et de les distribuer à trois personnes, qui en ont ensuite cédé, illégalement, une grande partie.L'opération leur aurait permis d'engranger plus de 27 millions de dollars de bénéfices, affirme la SEC.Celle-ci a porté plainte le 4 avril et en attendant la suite de la procédure, "nous avons agi rapidement pour éviter que (cet argent) soit transféré hors du pays", a indiqué Robert Cohen, responsable de la division dédiée à la cyber-criminalité.L'action de l'entreprise était suspendue vendredi à la Bourse de New York à 28,19 dollars, où sa capitalisation s'élevait à 2,1 milliards de dollars. Elle avait bondi le 18 décembre en cours de séance jusqu'à 142,82 dollars.Le patron de Longfin avait intrigué les marchés en décembre en affirmant, au moment où l'action explosait, que la valorisation de l'entreprise n'était "pas justifiée".(©AFP / 06 avril 2018 16h49)