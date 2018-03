USA: la patronne de la startup Theranos (tests sanguins) accusée d'escroquerie

San Francisco - Les dirigeants de la startup biotechnologique Theranos, qui prétendaient avoir révolutionné les tests sanguins, avaient en fait mis au point une escroquerie sophistiquée qui leur a permis de tromper les investisseurs, a indiqué mercredi le gendarme boursier américain.Selon la SEC, Theranos, sa dirigeante-fondatrice Elizabeth Holmes et son ancien président Ramesh Balwani, sont parvenus à lever "plus de 700 millions de dollars auprès d'investisseurs au travers d'une fraude élaborée qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles ils ont exagéré ou menti à propos de la technologie, des activités et des performances financières de l'entreprise".Un temps vue comme une étoile montante de la Silicon Valley, Elizabeth Holmes avait lancé Theranos en 2003 à 19 ans. Elle promettait des diagnostics plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels Etats-Unis, grâce à des méthodes présentées comme révolutionnaires, permettant des tests multiples avec une toute petite quantité de sang.Une série d'articles de presse à partir de fin 2015 parus dans le Wall Street Journal avait commencé à semer le doute sur la véracité de ces affirmations. Quelques mois plus tard, le ministère de la Santé avait lui aussi fait part de ses réserves.En réalité, affirme la SEC dans son communiqué mercredi, le système vanté par Theranos "ne permettait de réaliser qu'une toute petite quantité de tests, et la société réalisait l'immense majorité des tests des patients avec d'autres dispositifs fabriqués par d'autres" entreprises.Mme Holmes a accepté de payer une amende de 500.000 dollars. Elle doit céder le contrôle de l'entreprise et n'aura pas le droit de diriger une entreprise cotée pendant 10 ans. Elle devra aussi rendre à Theranos des millions d'actions qu'elle détient dans la startup, qui fut un temps valorisée à plusieurs milliards de dollars.En revanche, l'ancien président Ramesh Balwani sera poursuivi en justice par la SEC en Californie, est-il précisé.(©AFP / 14 mars 2018 17h45)