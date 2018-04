USA: la police toujours à la recherche de l'auteur d'une fusillade près de Nashville

Washington - La police de Nashville, dans le sud des Etats-Unis, ne disposait lundi d'"aucun signe crédible" pour retrouver le tireur qui a tué quatre personnes la veille avec un fusil semi-automatique AR-15 dans un restaurant de gaufres de la banlieue de la capitale du Tennessee.Travis Reinking, 29 ans, est sous le coup de mandats d'arrêt pour meurtres après avoir tiré sur les clients du restaurant ouvert 24 heures sur 24 à Antioch, au sud-est de Nashville, à 03H25 dimanche. Trois personnes sont mortes sur le coup et une autre à l'hôpital, deux personnes ont également été blessées.L'un des clients, James Shaw, 29 ans, a été célébré en héros pour avoir réussi à désarmer le tireur et à le faire fuir après une bagarre.Selon la police, l'homme ne portait qu'un blouson vert quand il a ouvert le feu, qu'il a enlevé en s'enfuyant vers son domicile situé près du restaurant. Il a ensuite mis un pantalon noir avant de disparaître dans les bois environnants."Il n'y a eu aucun signe crédible. Les recherches se poursuivent. Toutes les écoles de la zone ont été inspectées", a écrit dans un communiqué la police de Nashville. Elle a précisé que les établissements scolaires d'Antioch et d'une commune voisine étaient placés sous confinement, le tireur pouvant être encore en possession de deux armes.Originaire de l'Illinois, Travis Reinking avait emménagé au Tennessee à l'automne 2017. Ses motivations restent inconnues mais selon la police locale il souffrirait de troubles psychologiques et venait de retrouver du travail après avoir été licencié.Le Secret Service, chargé de la protection du président américain, a indiqué dimanche dans un communiqué que Reinking avait été arrêté le 7 juillet 2017 après avoir franchi les barrières de sécurité extérieures de la Maison Blanche à Washington.Don Aaron, le porte-parole de la police de Nashville, a précisé lors d'un point-presse dimanche qu'après l'incident, il avait été entendu par le police de Taswell, sa résidence dans l'Illinois, et son autorisation de port d'armes avait été révoquée. Quatre armes, dont l'AR-15 utilisé dans la fusillade, avaient alors été saisies par les autorités qui les avaient remis au père du tireur. Mais celui-ci a reconnu avoir rendu les armes à son fils avant son déménagement au Tennessee.Nashville, capitale de la musique country, avait déjà été le théâtre d'une fusillade en septembre 2017 quand un homme de 25 ans avait ouvert le feu dans une église en plein office, faisant un mort et six blessés.Le maire de la ville, David Briley, a appelé dimanche à débarrasser les rues du pays des "armes de guerre" que constituent les fusils semi-automatiques."Nous avons besoin d'une réforme complète de la législation sur les armes pour s'attaquer aux tueries de masse, aux crimes familiaux, aux coups de feu accidentels et aux homicides", a-t-il affirmé.L'AR-15 a été utilisé lors de plusieurs tueries de masse aux Etats-Unis, notamment à Las Vegas en octobre (58 morts) et dans un lycée de Parkland, en Floride, en février dernier (17 morts).La multiplication des massacres a engendré aux Etats-Unis un vaste mouvement exigeant un plus strict contrôle des armes à feu dans le pays. La violence par armes à feu est un fléau national, avec 96 morts en moyenne par jour, selon l'association anti-armes Everytown for Gun Safety.(©AFP / 23 avril 2018 16h06)