USA: le Sénat rejette deux projets de réforme sur l'immigration

Washington - Le Sénat américain a voté jeudi coup sur coup contre deux projets de réforme sur l'immigration, fragilisant encore plus les "Dreamers" (rêveurs) qui sont temporairement protégés jusqu'au 5 mars, date butoir pour que le Congrès arrive à une solution pérenne sur ce dossier.Cette absence de consensus sur l'immigration menace encore plus ces personnes arrivées illégalement aux Etats-Unis quand elles étaient enfants, et au statut précaire depuis que Donald Trump a abrogé le décret "Daca" de Barack Obama qui les protégeait de l'expulsion.Le Sénat a d'abord rejeté un texte bipartisan qui ouvrait la voie à une naturalisation des "Dreamers" (rêveurs), puis a voté contre un projet plus ferme soutenu par Donald Trump.La Maison Blanche avait menacé plus tôt dans la journée d'apposer son veto à l'accord bipartisan, vu par certains comme la meilleure chance d'arriver à une réforme sur l'immigration, si le Sénat parvenait à s'accorder.Le Sénat a voté pour ce texte à 54 voix contre 45 mais n'a pas réussi à atteindre le seuil de la majorité qualifiée (60 voix sur 100 requises).Le Sénat a par la suite sévèrement rejeté le projet soutenu par Donald Trump, avec seulement 39 voix pour, 14 républicains ayant décidé de voter avec les démocrates.(©AFP / 15 février 2018 21h35)