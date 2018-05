USA: le déficit commercial baisse en mars grâce aux exportations record

Washington - Le déficit commercial aux Etats-Unis s'est réduit en mars sous l'effet d'un niveau record des exportations de biens et services combiné à une diminution des importations, a indiqué jeudi le département du Commerce.Le solde, chroniquement déficitaire, des échanges des Etats-Unis avec le reste du monde a baissé de 15,2%, sa plus forte baisse depuis deux ans, pour s'établir exactement à 48,956 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 49,8 milliards.Les exportations des biens et services se sont ainsi élevées à 208,5 milliards (+4,2 mds) et les importations à 257,5 milliards (-4,6 mds).Cette baisse du déficit commercial, une priorité de l'administration Trump, intervient après un niveau record atteint en février, soit 57,7 milliards, selon un chiffre révisé en hausse. En février, le déficit avait en effet atteint son niveau le plus élevé en neuf ans.Malgré cette baisse mensuelle, sur un an, le déficit de la balance commerciale continue son expansion (+18,5%) avec des exportations certes en hausse de 6,8% mais des importations en plus forte augmentation encore (+9,1%).Dans le détail, en mars, le seul déficit des biens, point particulièrement épineux des Etats-Unis avec ses partenaires commerciaux, a reculé de 9,7%, la plus forte chute depuis deux ans.En revanche, pour le Mexique, une des cibles privilégiées par l'administration Trump, le déficit a poursuivi son ascension.S'agissant des échanges avec la Chine, autre important sujet de contentieux dénoncé par le président américain, le déficit des seules marchandises baisse de 11,5% sur une base de données non corrigées des variations saisonnières mais il augmente de 2% en données corrigées des variations saisonnières. Dans les deux cas, les exportations américaines vers le géant asiatique se sont en revanche inscrites en forte hausse.Les importations d'automobiles, à 31,3 milliards, se sont aussi établies à un nouveau niveau record.S'agissant des exportations, celles vers l'Europe (29,8 mds), la Corée du Sud (5,1 mds) et le Japon (6,5 mds) constituent des records.Les exportations vers le Canada sont en outre les plus élevées depuis octobre 2014 (28,4 mds).Enfin, les exportations de "produits technologiques avancés" (34,9 mds) sont un record.Ces données sont publiées alors qu'une délégation américaine de hauts responsables, emmenée par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, se trouve actuellement en Chine pour trouver un compromis sur le commerce avec le géant asiatique.Le président américain, Donald Trump, exige de Pékin une réduction du déficit de 100 milliards de dollars. En 2017, il a atteint 375 milliards de dollars.(©AFP / 03 mai 2018 14h26)