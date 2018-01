USA: les créations d'emplois en décembre déçoivent

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont fléchi en décembre, décevant les analystes, tandis que le taux de chômage est resté stable, au plus bas depuis 17 ans, selon le département du Travail vendredi.L'économie a créé 148.000 nouveaux emplois alors que les analystes s'attendaient à 188.000 embauches nettes.Le taux de chômage est demeuré à 4,1% pour le 3e mois d'affilée. Sur 2017, la première économie mondiale a créé 2,1 millions d'emplois, après un gain de 2,2 millions en 2016.Le ministère a toutefois révisé en hausse les créations d'emplois du mois de novembre à 252.000, au lieu de 228.000 précédemment estimé.Le tassement des créations d'emplois, à un rythme le plus faible depuis quatre mois, a fortement surpris les analystes d'autant plus que l'enquête de la firme de fiches de paie ADP sur le secteur privé seul avait affiché la veille 250.000 nouvelles embauches.On observe un ralentissement des embauches par rapport au mois de novembre dans quasiment tous les secteurs sauf le bâtiment et l'industrie du loisir et du tourisme.Le secteur manufacturier a ajouté 25.000 emplois, ce qui est encore solide mais un peu plus faible qu'en novembre. Le secteur de la distribution, dont les chiffres d'emplois sont très volatils, a détruit plus de 20.000 emplois mais en avait créé 26.000 le mois d'avant.Les services de santé continuent d'embaucher fortement (29.000).Sur l'année, les nouveaux emplois dans le bâtiment ont atteint 210.000, contre 155.000 en 2016, ceux du secteur manufacturier, un secteur soutenu par la politique de l'administration Trump, se sont montés à 196.000, alors que l'industrie manufacturière n'avait guère augmenté ses effectifs en 2016.Mais ce sont les emplois dans les services aux entreprises qui ont largement tiré la locomotive, avec 527.000 nouveaux postes l'année dernière, quasiment comme en 2016.Les bars et restaurants ont engagé 249.000 nouveaux employés, un peu moins qu'en 2016 (276.000).Le nombre de chômeurs s'affichait à 6,6 millions en décembre, soit 926.000 de moins sur l'année. Le nombre de travailleurs ne trouvant qu'un emploi à temps partiel reste élevé, à 4,9 millions à la fin de l'année. Il a néanmoins diminué de 639.000 au cours de 2017.En décembre, la rémunération horaire moyenne a continué de progresser comme s'y attendaient les analystes, à 26,63 dollars, en hausse de 9 cents (+0,3%). Cela porte l'augmentation horaire sur l'année à 2,5%, à peine au-dessus de l'inflation.(©AFP / 05 janvier 2018 18h18)