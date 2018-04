USA: les démocrates portent plainte contre l'équipe de campagne de Trump et la Russie

Le parti démocrate américain a porté plainte vendredi contre de hauts responsables de l'équipe de campagne de Donald Trump, la Russie et WikiLeaks en les accusant d'avoir conspiré pour faire pencher l'élection présidentielle de 2016 en faveur de l'actuel président, qui a promis de contrattaquer.Cette plainte au civil déposée auprès d'une cour fédérale à Manhattan par le parti démocrate (DNC) accuse la Russie d'avoir informé l'équipe de campagne de M. Trump qu'elle avait conduit une cyberattaque contre le DNC, menant ainsi à la révélation d'informations préjudiciables pour la rivale de M. Trump, la démocrate Hillary Clinton."Je viens juste d'entendre que la Campagne est poursuivie par les Démocrates Obstructionnistes", a tweeté plusieurs heures plus tard le président américain, qui a toujours démenti toute collusion avec Moscou."Cela peut être une bonne nouvelle puisque nous allons maintenant répliquer", a promis Donald Trump, évoquant notamment "les serveurs du DNC" et de son ancienne présidente, ainsi que "les emails de Clinton".Ce dossier portant sur l'utilisation d'un serveur privé, au lieu des canaux officiels, par Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'Etat avait empoisonné la campagne de la démocrate et galvanisé les supporteurs de Donald Trump.La plainte du parti démocrate assure qu'un proche conseiller de M. Trump, Roger Stone, semblait avoir "une connaissance avancée" des projets du groupe WikiLeaks de diffuser une partie de ces informations, participant ainsi à ce que le texte qualifie de vaste complot pour influencer l'élection.Elle vise l'équipe de campagne de Donald Trump --dont de hauts responsables comme Paul Manafort--, son fils Donald Trump Jr, son gendre Jared Kushner, le gouvernement russe (y compris son agence de renseignement militaire), et enfin WikiLeaks et son fondateur Julian Assange."Pendant la campagne présidentielle de 2016, la Russie a lancé une attaque contre notre démocratie, et elle a trouvé dans l'équipe de campagne de Donald Trump un partenaire actif et enthousiaste", a déclaré dans un communiqué le patron du DNC, Tom Perez."Ce fut un acte de trahison sans précédent: l'équipe de campagne d'un candidat à la présidence des Etats-Unis liguée à une puissance étrangère hostile pour multiplier ses chances de remporter la présidence", a-t-il accusé.La présidente du parti républicain, Ronna McDaniel, a dénoncé sur Twitter cette plainte comme étant "l'effort désespéré d'un parti en faillite qui tente encore de se remettre du fait que leur candidate a perdu l'élection de 2016".La plainte des démocrates expose une chronologie détaillée de faits déjà connus, car ayant fait l'objet d'articles de presse ou en raison de procédures judiciaires.Parmi ces faits, une réunion en juin 2016 à la Trump Tower à New York entre les membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et une avocate russe ou encore une série de courriels et messages confirmant, selon les démocrates, les liens entre la Russie et l'équipe de campagne de Trump.La plainte détaille en outre le rôle dans cette affaire présumée de Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Trump inculpé de douze chefs d'accusation dont complot contre les Etats-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger.Elle précise également la participation de l'ancien conseiller de campagne de Trump George Papadopoulos, qui a admis avoir eu de nombreux contacts avec les Russes et cherché à organiser un voyage du milliardaire à Moscou.Il n'est pas certain cependant qu'elle débouche sur des poursuites, de nombreux pays bénéficiant d'une immunité dans le cas de procédures engagées aux Etats-Unis.(©AFP / 21 avril 2018 03h28)