USA: les exemptions sur l'acier seront prolongées s'il y a des concessions européennes

Washington - Les exemptions accordées sur les taxes imposées par Washington sur les importations d'acier et d'aluminium ne seront prolongées pour l'Union européenne que s'il y a des concessions en retour, a indiqué jeudi le principal conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow.Ces exemptions expirent le 1er mai et ont été accordées à plusieurs pays alliés des Etats-Unis comme l'UE, le Canada, le Mexique, l'Australie, l'Argentine et le Brésil."Il est très important que certains de nos amis fassent des concessions au regard des pratiques commerciales, des tarifs et des taxes. Par exemple, un des problèmes qui apparaît est celui du traitement équitable des automobiles et nous aimerions voir quelques concessions de l'Europe", a affirmé sur la chaîne CNBC Larry Kudlow, le principal conseiller économique de Donald Trump.Ces déclarations interviennent alors que Berlin a fait savoir jeudi que l'Allemagne s'attendait à ce que Donald Trump ne renouvelle pas l'exemption actuelle."Au jour d'aujourd'hui, on doit partir du principe que les taxes douanières seront là le 1er mai", a indiqué un haut responsable gouvernemental à la veille de la visite de la chancelière Angela Merkel à Washington. "Il nous faudra voir ce que nous allons faire", a-t-il ajouté.Le président américain a promulgué des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium en mars, accusant ses partenaires commerciaux de pratiques déloyales. Il en a néanmoins exempté l'UE jusqu'au 1er mai en échange d'une demande d'ouverture plus marquée des marchés européens.Ceux-ci avaient annoncé à l'époque être prêts à imposer des mesures de représailles visant des produits emblématiques américains."Tout est à l'étude et nous saurons dans les prochains jours. Tout cela fait partie d'une négociation", a ajouté M. Kudlow."Le président (Trump) l'a dit lors de la récente visite du président Macron et nous considérons toutes les hypothèses. L'échéance est lundi à minuit et nous ferons savoir dès que nous aurons pris une décision", a ajouté M. Kudlow.Le président français Emmanuel Macron vient d'achever une visite d'Etat à Washington et la chancelière allemande Angela Merkel doit, elle, être reçue par Donald Trump vendredi.Selon le responsable allemand, "la position de la chancelière est que nous préférons négocier, mais pour cela il faudrait une exemption durable de taxes douanières".(©AFP / 26 avril 2018 15h09)