USA: les géants technologiques au secours de la "neutralité du net"

Washington - L'organisation Internet Association, qui compte parmi ses membres des géants comme Google, Facebook ou Microsoft, va participer aux poursuites contre la fin de la "neutralité du net".La Commission fédérale des communications (FCC), régulateur américain du secteur, s'est prononcée mi-décembre pour la fin de ce principe qui oblige les fournisseurs d'accès internet (FAI) à traiter tous les contenus en ligne de la même manière.Sans donner de détail, l'Internet Association a laissé entendre qu'elle interviendrait dans les recours que plusieurs procureurs devraient lancer prochainement, notamment dans les Etats de Washington et de New York.Michael Beckerman, président de l'organisation dont Amazon est également membre, a estimé que la décision de la FCC "va à l'encontre de la volonté d'une majorité bipartisane d'Américains et ne parvient pas à préserver un internet libre et ouvert"."Avec les groupes qui sont nos adhérents, (l'association) continuera à faire pression pour rétablir par voie législative des protections fortes et applicables pour la neutralité du net", a-t-il ajouté.Les partisans de la "neutralité" craignent que les FAI soient tentés de faire payer plus cher pour un débit plus rapide ou bloquent certains services leur faisant concurrence, comme la vidéo à la demande, la téléphonie par internet ou les moteurs de recherche.Le débat sur le sujet, très vif, dure depuis une dizaine d'années aux Etats-Unis.La FCC a estimé que le principe de neutralité faisait obstacle aux investissements. Avec cette décision, "nous restaurons la liberté d'internet" et "nous aidons les consommateurs et la concurrence", avait déclaré Ajit Pai, son président.Aucun recours ne pouvait être déposé jusqu'à ce que la directive de la commission soit publiée, ce qui est le cas depuis cette semaine. Des parlementaires ont par ailleurs engagé des initiatives pour invalider la décision de la FCC.rl/elm/kal/nas(©AFP / 05 janvier 2018 21h24)