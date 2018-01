USA: les stocks de brut continuent à reculer fortement

New York - Les stocks de pétrole brut ont chuté plus fortement que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière, se repliant au plus bas depuis 2015, selon des chiffres publiés jeudi par le département américain de l'Energie (DoE).Lors de la semaine achevée le 12 janvier, les réserves commerciales de brut ont baissé de 6,9 millions de barils pour s'établir à 412,7 millions, quand les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur un recul de seulement 3,15 millions de barils.Ces stocks diminuent depuis neuf semaines et ont reculé au total de plus de 46 millions de barils depuis le 10 novembre.A leur niveau, ils sont en baisse de 15% par rapport à la même époque en 2016 et se maintiennent dans le milieu de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.Egalement scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut du terminal de Cushing (Oklahoma, sud), ont baissé de 4,2 millions de barils à 42,4 millions.Les réserves d'essence ont de leur côté augmenté de 3,6 millions de barils, soit un peu moins que les 3,99 millions de barils anticipés par les analystes.Elles s'inscrivent toutefois en repli de 2,2% par rapport à la même période l'an dernier et descendent au milieu de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.- Demande accrue face au froid -Les stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et diesel) ont reculé de 3,9 millions de barils alors que les analystes anticipaient une hausse de 1,55 million de barils.Ils sont en repli de 17,7% par rapport à leur niveau un an auparavant et descendent dans la partie basse de la fourchette moyenne pour cette période de l'année.La demande pour ces produits lors des quatre dernières semaines, dopée par la vague de froid qui s'est abattue sur les Etats-Unis, a bondi de 16% par rapport à la même période l'an dernier. La demande d'essence a elle progressé de 3,9%.Les Etats-Unis ont au total consommé en moyenne 20,5 mbj de produits raffinés au cours des quatre dernières semaines, une progression de 6,2% par rapport à la même période l'an dernier.La production de brut est de son côté repartie à la hausse, le pays extrayant en moyenne 9,75 millions de barils par jour (mbj) lors de la semaine se terminant le 12 janvier.Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, la barre des 10 mbj en moyenne devrait être franchie dès le premier trimestre.La cadence des raffineries a pour sa part légèrement reculé, les infrastructures opérant à 93% de leurs capacités contre 95,3% la semaine précédente.Le prix du baril de pétrole "light sweet crude" (WTI) pour livraison en février, la référence américaine, hésitait sur la direction à suivre, reculant de 2 cents à 63,95 dollars vers 16H40 GMT après s'être affiché en hausse juste après la diffusion du rapport.Ce document était diffusé jeudi, et non mercredi comme habituellement, en raison d'un jour férié en début de semaine aux Etats-Unis.(©AFP / 18 janvier 2018 17h01)