USA: optimisme pour 2018 mais l'étroitesse du marché de l'emploi pourrait peser (Livre beige/Fed)

Washington - Les interlocuteurs de la banque centrale américaine restent "optimistes" sur les perspectives de croissance pour 2018 mais certains craignent que l'étroitesse du marché de l'emploi ne limite la croissance, selon un rapport de la Fed mercredi."Les rapports émanant des 12 régions fédérales ont indiqué que l'économie a poursuivi son expansion depuis la fin du mois de novembre et jusqu'à la fin de l'année avec 11 régions rapportant des gains modestes à modérés et Dallas enregistrant une solide augmentation" de son activité, écrit la Fed dans ce rapport dit Livre Beige.L'institution ajoute que "les perspectives pour 2018 demeurent optimistes pour une majorité de contacts à travers le pays".Mi-décembre, la Fed avait relevé sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) américain pour 2018, estimant que celui-ci devrait progresser de 2,5% en glissement annuel, soit 0,4 point de plus que prévu en septembre.Dans son Livre Beige publié mercredi, l'institution observe toutefois que "la plupart des régions a évoqué l'étroitesse continue du marché de l'emploi et les difficultés à trouver des salariés qualifiés (...), une situation décrite, dans certains cas, comme un frein à la croissance".La région de Dallas (sud des Etats-Unis), dont l'activité économique s'est accrue "de manière robuste", a ainsi fait état de manque de main d'oeuvre persistant. Plusieurs rapports soulignent la difficulté d'embaucher qui limite la croissance.Les employeurs de la région de Boston (nord-est) ont également fait part d'un marché de l'emploi tendu qui limite l'expansion économique.La Fed table pour 2018 sur un taux de chômage à 3,9% (contre 4,1% estimé précédemment) et les économistes estiment que le marché du travail est quasiment au plein emploi.Plusieurs régions ont relevé une demande soutenue de main d'oeuvre dans les secteurs manufacturier et de la construction.Pour autant, cela n'a pas fondamentalement modifié l'évolution des salaires qui dans la majorité des régions ont augmenté "à un rythme modeste".La Fed relève que si ces hausses restent mesurées, quelques régions ont observé que les hausses de salaires consenties par les entreprises concernaient un plus grand nombre d'industries et de salariés comparé à ce qui avait été rapporté dans le précédent Livre Beige fin novembre.Quelques régions, à l'instar de Kansas City (centre) rapportent en outre que les entreprises s'attendent à une hausse des salaires dans les mois à venir.Le Livre Beige est publié deux semaines avant la prochaine réunion de la Fed les 30 et 31 janvier.(©AFP / 17 janvier 2018 19h24)