Los Angeles - Une dizaine d'attractions de Disneyland, en Californie, ont été affectées par une panne d'électricité mercredi, alors que le célèbre parc connaît un pic d'activités saisonnier.Plongés dans le noir, les visiteurs ont été obligés d'évacuer plusieurs attractions des parcs "Mickey's Toontown" et "Fantasyland", ainsi que le monorail qui traverse le parc et relie les sites, a indiqué la presse locale."Nous avons trouvé que le problème venait d'un transformateur de Disneyland Resort, nos équipes sont en train de travailler au rétablissement de l'électricité", a indiqué Disneyland dans un communiqué."Le courant a été rétabli à Toontown et certaines zones du parc sont toujours privées d'électricité", a indiqué à l'AFP une porte-parole du site, Suzi Brown. "Le reste du parc est ouvert", a-t-elle précisé.L'incident a eu lieu à 11H00 locales (19H00 GMT).En cette période de Noël, le parc d'attractions californien atteint presque sa pleine capacité d'accueil des visiteurs.(©AFP / 28 décembre 2017 06h03)