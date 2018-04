USA: projet de loi pour améliorer la confidentialité des données sur internet

FACEBOOK

Washington - Deux sénateurs américains, l'un démocrate, l'autre républicain, ont présenté mardi un projet de loi visant à améliorer la confidentialité des données sur internet en réponse au scandale entourant le réseau social Facebook.Le texte soumis par le républicain John Kennedy et le démocrate Amy Klobuchar exige des conditions générales d'utilisation plus claires et entend permettre aux utilisateurs de voir quelles informations les concernant ont déjà été recueillies et partagées.Ce projet vise également à offrir aux utilisateurs la possibilité de garder leurs informations confidentielles en désactivant le suivi et la collecte de leurs données. Il exige en outre qu'ils soient informés d'une éventuelle violation de la confidentialité de leurs données dans les 72 heures."Les utilisateurs devraient avoir le droit de contrôler leurs données personnelles et cela signifie leur permettre de se soustraire au recueil" de ces données, estime le sénateur Klobuchar dans un communiqué.Ce projet de loi intervient alors que Facebook est empêtré dans un scandale lié à la fuite de données de dizaines de millions de ses utilisateurs recueillies par la firme britannique Cambridge Analytica, spécialisée dans la communication stratégique et qui a travaillé pour la campagne du candidat républicain Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016.A la suite de ce scandale, son PDG Mark Zuckerberg a récemment affronté pendant une dizaine d'heures de nombreuses questions des parlementaires américains.Facebook a commencé la semaine dernière à proposer à ses utilisateurs européens de nouveaux paramètres de confidentialité pour se conformer au règlement européen de protection des données personnelles (RGPD).rl/sf/leo/nas(©AFP / 25 avril 2018 05h16)