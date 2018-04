USA: un ex-dirigeant de PDVSA plaide coupable de blanchiment

New York - Un ancien dirigeant de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA a plaidé coupable aux Etats-Unis de blanchiment d'argent via un système organisé de pots-de-vin, ont annoncé jeudi les autorités américaines.Le Vénézuélien Cesar Rincon, 50 ans, a reconnu les faits reprochés lors d'une audience devant un tribunal fédéral de Houston (Texas, sud), a affirmé le ministère américain de la Justice (DoJ) dans un communiqué.M. Rincon, qui avait été extradé d'Espagne où il résidait vers les Etats-Unis après son arrestation en octobre 2017, doit payer une amende de plus de 7 millions de dollars correspondant aux sommes qu'il aurait perçues grâce à ce montage. Sa condamnation au pénal doit être prononcée le 9 juillet.Selon les autorités américaines, entre janvier 2012 et juin 2013, lui et cinq autres responsables de PDVSA et d'agences gouvernementales vénézuéliennes ont mis en place une combine visant à blanchir de l'argent au profit de Caracas.Concrètement, ils sollicitaient des pots-de-vin auprès d'investisseurs et d'entreprises énergétiques en leur promettant en retour des contrats avec PDVSA.Cesar Rincon a admis avoir accepté des dessous de table de Roberto Rincon, 57 ans, vivant à Woodlands au Texas et d'Abraham Jose Shiera, 54 ans, de Coral Gables en Floride. Le ministère n'a pas précisé si les deux Rincon avaient un lien de parenté.Il a aussi reconnu avoir pris part à un complot avec ces deux hommes "pour blanchir et dissimuler l'argent de la corruption dans une série de transactions financières, incluant des virements vers des comptes aux Etats-Unis et en Suisse portant le nom d'individus et d'entités autres que Cesar Rincon", a ajouté le DoJ.Ces faits entrent dans le cadre d'une enquête dont la base juridique est le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), une loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger.Le ministère de la Justice maintient ses poursuites contre les quatre complices vénézuéliens de Cesar Rincon: Luis Carlos de Leon, 41 ans, Nervis Villalobos, 50 ans, Alejandro Isturiz, 33 ans, et Rafael Ernesto Reiter, 39 ans.Le premier a été extradé le 9 mars d'Espagne vers Etats-Unis, tandis que MM. Villalobos et Reiter attendent d'être extradés. M. Isturiz a quant à lui pris le large, selon les autorités américaines.Au total, onze personnes ont déjà plaidé coupable dans cette vaste enquête, a affirmé le DoJ.(©AFP / 19 avril 2018 21h05)