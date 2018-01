USA: un train transportant des élus républicains heurte un camion poubelles

Washington - Un train transportant des parlementaires républicains du Congrès américain a heurté un camion poubelles mercredi, mais aucun élu n'a été blessé, selon les premiers témoignages de personnes à bord.Selon plusieurs parlementaires, il y aurait toutefois au moins une victime et des blessés graves parmi les personnes à bord du camion."Le train transportant des élus républicains à notre séminaire a subi une collision, mais Rebecca et moi allons bien. La sécurité et des médecins sont à bord et aident à préserver la scène et traiter les blessures", a tweeté l'élu Bradley Byrne sur son compte officiel, en évoquant sa femme."Nous allons bien, mais notre train a heurté un camion poubelles", a écrit Greg Walden, en ajoutant une photo d'un camion dont la remorque a été détruite."Personne à bord du train n'a été blessé, à ma connaissance", a écrit Bruce Westermann. "Nous allons tous bien", a aussi tweeté l'élu Pete Sessions.Le bureau du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a confirmé à l'AFP qu'il allait bien.Le représentant French Hill, qui était à bord, a dit à CNN que deux personnes à bord du camion ont été grièvement blessées. Au moins l'une d'elles a été évacuée par hélicoptère, selon lui. L'élu Jeff Fortenberry a également indiqué sur Twitter que les blessures à bord du camion étaient graves, et qu'il y avait "peut-être un mort"."On dirait qu'il y a un mort, parmi les conducteurs ou opérateurs du camion", a dit Tom Cole sur CNN."Ils ont essayé de le ressusciter mais n'ont pas réussi", a aussi confirmé le sénateur Jeff Flake.L'accident a eu lieu en Virginie.Les membres républicains de la Chambre des représentants et du Sénat se rendent mercredi à Greenbrier, en Virginie occidentale, à l'ouest de la capitale Washington, pour leur séminaire annuel de trois jours.Aucun bilan des autorités locales n'était encore disponible, et la nature des blessures n'était pas encore connue.(©AFP / 31 janvier 2018 17h17)