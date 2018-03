Uber: départ d'un responsable des activités de conduite autonome (presse)

GOOGLE

San Francisco - L'un des responsables des activités de conduite autonome d'Uber, dont un véhicule sans chauffeur a été impliqué dans un récent accident mortel, quitte l'entreprise, affirme mercredi la chaîne américaine CNBC.Lior Ron est officiellement responsable de la division "Fret" du groupe américain, selon son profil LinkedIn. Cette division s'occupe de la livraison de biens par camions traditionnels mais aussi par camions autonomes.Contacté par l'AFP, Uber n'a pas immédiatement réagi.M. Ron est, à l'origine, l'un des co-fondateurs d'Otto, une startup spécialisée dans le camion sans conducteur rachetée par Uber en 2016 pour donner un coup d'accélérateur au développement de ses activités de conduite autonome.Cette entreprise était au coeur du procès qui a opposé début février Uber à Waymo, filiale conduite autonome de Google. Waymo accusait Uber de lui avoir volé des technologies par l'intermédiaire d'Anthony Lewandowski, ancien de chez Waymo parti ensuite co-fonder Otto avec M. Ron.L'affaire s'était soldée par un accord amiable, Uber acceptant de verser près de 250 millions de dollars à Waymo et promettant de ne pas se servir des brevets en question.Uber est dans la tourmente depuis l'accident survenu le 18 mars dans l'Arizona aux Etats-Unis impliquant une de ses voitures autonomes et qui a coûté la vie à une piétonne.Il a dans la foulée suspendu tous ses tests de voiture autonome sur route dans tous les Etats-Unis ainsi qu'à Toronto, au Canada. Uber a aussi dit mardi qu'il ne comptait pas faire renouveler son permis l'autorisant à faire rouler des voitures autonomes sur les routes de Californie, qui arrive à échéance prochainement.Uber fait partie des nombreuses entreprises technologiques et automobiles qui misent des milliards de dollars dans la conduite autonome, considérée comme les transports du futur.Les plate-formes de réservation de voitures comme Uber ou son concurrent aux Etats-Unis Lyft, sont particulièrement intéressées par les voitures autonomes car elles permettraient d'éliminer l'essentiel de leurs dépenses, à savoir la rémunération des chauffeurs.jc/vog(©AFP / 28 mars 2018 22h25)