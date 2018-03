Uber veut vendre à son rival Grab une partie de ses activités en Asie (presse)

San Francisco - L'américain Uber souhaite abandonner la plupart de ses activités en Asie du sud-est au profit de son concurrent local Grab, dont il récupèrerait en échange jusqu'à 30%, selon des médias américains jeudi.Grab "achèterait les activités d'Uber sur certains marchés en Asie du sud-est et Uber prendra une participation dans Grab", écrit l'agence financière Bloomberg, qui chiffre cette participation aux alentours de 20% tandis que le Wall Street Journal évoque plutôt 30%.Contacté par l'AFP, Uber n'a pas donné suite dans l'immédiat.La compagnie américaine de réservation de voitures avec chauffeur fait face à une concurrence féroce en Asie, non seulement face à Grab, basé à Singapour, mais aussi Ola en Inde ou encore Didi Chuxing, qui domine le secteur en Chine.Au point qu'Uber avait dû se résoudre en 2016 à céder ses activités dans ce pays à Didi, en échange d'une part dans la nouvelle entité, un accord similaire à celui qu'Uber pourrait se conclure avec Grab.Grab, lancée en 2012, dispose de plus de 2 millions de chauffeurs à Singapour, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Birmanie et Cambodge.Il propose entre autres des voitures privées, taxis, motocyclettes et des services de covoiturage.Depuis l'arrivée de son nouveau patron, Dara Khosrowshahi, l'été dernier, Uber s'attache à rationaliser ses activités et ses finances, et à redorer son image écornée par de nombreux scandales hérités de l'ère du patron-fondateur, Travis Kalanick.Uber continue à perdre des sommes colossales : il a notamment accusé une perte de 4,5 milliards de dollars en 2017.(©AFP / 08 mars 2018 18h42)