Ubisoft se renforce dans le jeu mobile avec l'acquisition de 1492 studio

UBISOFT ENTERTAINMENT

Paris - L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi l'acquisition de la société 1492 studio, spécialisée dans les jeux mobiles, et connue pour son application à succès "Is it Love ?", une histoire d'amour interactive.Ubisoft n'a pas révélé le montant de l'acquisition de ce petit studio situé près de Montpellier qui a été créé en 2014 par Claire et Thibaud Zamora. Il précise que l'opération aura un effet positif "immédiat sur (ses) résultats".L'application "Is it Love ?", au style graphique inspiré de l'esthétique du manga, est "l'un des 5 meilleurs jeux mobiles de simulation en termes de revenus en France et l'un des 20 premiers aux Etats-Unis", indique Ubisoft dans son communiqué.Cette intégration de 1492 studio "s'inscrit dans notre stratégie d'atteindre de nouvelles audiences au travers d'acquisitions ciblées et hautement rentables", explique Jean-Michel Detoc, directeur exécutif d'Ubisoft Mobile, cité dans le texte.Après avoir absorbé en 2016 l'éditeur de jeux mobiles Ketchapp, cette nouvelle acquisition devrait permettre à Ubisoft de se renforcer sur la cible des femmes.lgo/jra/eb(©AFP / 28 février 2018 17h24)