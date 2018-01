Ukraine: 10 ans de prison pour un militaire russe présumé ayant combattu dans l'Est

Kiev - La justice ukrainienne a condamné à dix ans de prison un militaire russe présumé, reconnu coupable d'avoir combattu contre l'armée ukrainienne dans l'Est séparatiste du pays, a annoncé vendredi son avocat à l'AFP.Viktor Agueïev, 22 ans, capturé par l'armée ukrainienne dans la région de Lougansk (est) en juin 2017, "a été condamné à dix ans de prison" jeudi par un tribunal situé dans la même région mais du côté ukrainien de la ligne de front, a indiqué son avocat Viktor Tchevgouz.De nationalité russe, il a été reconnu coupable notamment de "participation à une organisation terroriste", la loi ukrainienne considérant comme "organisations terroristes" les deux républiques autoproclamées de Lougansk (LNR) et Donetsk (DNR), a précisé M. Tchevgouz, qui prévoit de faire appel.Peu après avoir été fait prisonnier en juin, le jeune homme avait indiqué à un groupe de médias occidentaux dont l'AFP avoir été envoyé en "mission" sur le territoire ukrainien par l'armée russe et appartenir à une unité venant de la région russe de Rostov, frontalière de l'Ukraine.Il avait aussi précisé avoir un contrat officiel avec l'armée russe, signé en mars 2017. "J'ai signé le contrat et quelques jours après, je suis parti à Lougansk", avait-il raconté.Ces informations avaient été confirmées par la BBC qui avait interrogé sa mère et ses anciens camarades d'armes.Le ministère russe de la Défense avait démenti ces informations, affirmant que M. Agueïev avait quitté l'armée en mai 2016.Lors de son procès, le jeune homme est revenu sur ses déclarations aux médias occidentaux."Ce n'est pas un militaire russe en activité, le dossier de son procès ne contient pas de telles informations. C'est simplement un citoyen russe, qui est venu de son plein gré, en tant que volontaire et qui a conclu un contrat avec la police (séparatiste) de la LNR" pour servir en son sein, selon son avocat."Il a reconnu avoir illégalement traversé la frontière (...) et avoir rejoint ce groupe armé" de la LNR, a poursuivi M. Tchevgouz. "Mais il n'a pas participé aux combats, il n'a tiré sur personne et il espère être échangé" contre des Ukrainiens détenus en Russie, a-t-il poursuivi.En 2016, deux autres militaires russes présumés avaient été condamnés à 14 ans de prison en Ukraine pour avoir combattu aux côtés des rebelles. Ils avaient ensuite été échangés contre l'ancienne pilote militaire ukrainienne Nadia Savtchenko, alors détenue en Russie.Kiev et l'Occident accusent la Russie d'avoir déployé des troupes dans l'Est de l'Ukraine pour soutenir militairement les rebelles, ce que Moscou dément fermement, n'admettant que la présence de "volontaires" russes venus combattre en Ukraine de leur propre volonté.Le conflit armé dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 10.000 morts depuis son déclenchement en avril 2014.(©AFP / 26 janvier 2018 16h40)