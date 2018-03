Kiev - La députée ukrainienne Nadia Savtchenko, accusée d'avoir préparé une attaque contre le chef de l'Etat et le Parlement, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a déclaré vendredi le parquet ukrainien.Les accusations qui pèsent sur l'ancienne pilote militaire, jadis héroïne nationale pour avoir été condamnée à la prison en Russie, sont passibles d'une peine allant de 15 ans de privation de liberté à la prison à vie, a expliqué le procureur militaire Oleksandre Bannyk au cours d'une audience consacrée à cette affaire à Kiev.Un tribunal de la capitale ukrainienne a ordonné vendredi soir le placement en détention provisoire jusqu'au 20 mai, dans l'attente de son procès, de la députée, écrouée la veille.Mme Savtchenko n'a pas directement rejeté les accusations la visant mais a dénoncé pendant l'audience leur caractère "politique" et annoncé qu'elle entamait dès vendredi une grève de la faim, à l'instar de celles qu'elle a observées à l'époque de son emprisonnement en Russie.Le Parlement ukrainien a voté jeudi la levée de l'immunité et l'arrestation de la députée, accusée d'avoir planifié avec un complice "un attentat terroriste de grande ampleur" visant à "exterminer les dirigeants du pays" dont son président Petro Porochenko.Le plan de l'attaque incluait également des "tirs de mortier" dans le centre-ville de Kiev pour tuer des civils afin de "créer le chaos et s'emparer du pouvoir", selon le procureur général Iouri Loutsenko.Nadia Savtchenko, 36 ans, avait été condamnée à 22 ans de prison en Russie après avoir été reconnue coupable dans ce pays d'avoir fourni à l'armée ukrainienne la position de deux journalistes russes tués par un tir de mortier en juin 2014, pendant le conflit dans l'est de l'Ukraine, des accusations qu'elle rejette.Echangée en 2016 contre deux Russes emprisonnés en Ukraine, elle avait été accueillie en héroïne à son arrivée à Kiev. Connue pour sa forte personnalité, elle a ensuite défendu des positions controversées, blâmant les autorités centrales ukrainiennes pour le conflit armé avec les séparatistes prorusses dans l'est ou rencontrant les dirigeants des rebelles pour des pourparlers visant à la libération de prisonniers ukrainiens.(©AFP / 23 mars 2018 17h50)