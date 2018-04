Ukraine: la première banque du pays réclame 3 milliards de dollars à PwC

Kiev (awp/afp) - La première banque d'Ukraine PrivatBank, nationalisée en catastrophe fin 2016, a annoncé lundi avoir lancé des poursuites contre le puissant cabinet d'audit PwC pour avoir validé ses comptes avant son sauvetage sans repérer "une immense fraude", lui réclamant trois milliards de dollars.La plainte a été déposée vendredi à Chypre contre les filiales chypriote et ukrainienne de PricewaterhouseCoopers (PwC), a indiqué PrivatBank dans un communiqué, précisant que le cabinet d'audit est accusé d'avoir gravement manqué à ses responsabilités entre 2013 et 2015.Premier établissement d'Ukraine dont il regroupe le tiers des dépôts, PrivatBank a été nationalisée en catastrophe un dimanche soir de décembre 2016 pour éviter une faillite qui aurait eu un effet domino sur le secteur bancaire ukrainien, les autorités estimant alors à 5,6 milliards de dollars le manque en capital de la banque.La banque était alors contrôlée par le puissant oligarque Igor Kolomoïski, un rival du président Petro Porochenko. Selon la Banque centrale ukrainienne, 97% des crédits étaient accordés à des partenaires d'affaires des propriétaires, ce qui présentait des risques concernant leurs remboursements."L'incapacité totale de PwC à repérer une immense fraude qui a duré des années a fait en sorte que pratiquement l'intégralité du portefeuille de prêts de la banque était à risque et sans sécurité adéquate", a déclaré le PDG de PrivatBank, Petr Krumphanzl, cité dans le communiqué.La Banque centrale ukrainienne a salué le dépôt de plainte, qualifié d'"étape importante pour le rétablissement de PrivatBank, aidant à s'assurer que ces manquements historiques soient résolus correctement et de façon transparente".PwC, qui a été retiré l'an passé de la liste des entreprises autorisées en Ukraine à réaliser des audits bancaires, n'a pas commenté.Selon Kiev, l'Etat a dû dépenser 140 milliards de hryvnias (4,2 milliards d'euros) pour recapitaliser PrivatBank après sa nationalisation.afp/rp(AWP / 02.04.2018 19h02)