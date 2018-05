Ukraine: perquisitions à Kiev dans les locaux de médias publics russes

Kiev - Le service de sécurité ukrainien (SBU) a annoncé mardi avoir perquisitionné les locaux de deux médias publics russes, la télévision RT et l'agence de presse Ria Novosti, dont un journaliste a été interpellé, provoquant la colère du Kremlin."Les perquisitions se poursuivent chez Ria Novosti et dans d'autres médias", dont la chaîne de télévision RT (ex-Russia Today), "interdite en Ukraine", a indiqué à l'AFP la porte-parole du SBU Olena Guitlianska.Un journaliste de cette agence, l'Ukrainien Kyrylo Vychynski, a été interpellé près de son domicile dans la matinée pour des "activités antiukrainiennes", a-t-elle précisé."Les forces de l'ordre ont établi" que ces médias "étaient utilisés par le pays agresseur (Russie, ndlr) dans son guerre hybride contre l'Ukraine", a-t-elle ajouté sur sa page Facebook.Selon le SBU les bureaux de Ria Novosti et de RT partagent les mêmes locaux dans le centre de Kiev."Ce sont des actions absolument révoltantes et scandaleuses", a déclaré lors d'un point-presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, demandant "une réaction sévère et intransigeante" des organisations internationales et avertissant de futures "mesures de réciprocité".Le bureau de Ria Novosti en Ukraine compte une quinzaine de journalistes dont une partie sont chargés de transmettre des informations dans son siège à Moscou et les autres, dirigés par M. Vychynski, s'occupent du site rian.com.ua destiné à l'audience ukrainienne.(©AFP / 15 mai 2018 09h19)