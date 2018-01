Ukraine: trois soldats tués, quatre blessés dans l'Est

Kiev - Trois soldats ont été tués et quatre autres blessés dans l'Est séparatiste prorusse de l'Ukraine, en dépit d'une nouvelle trêve en vigueur depuis la fin décembre, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes.Un soldat a été tué par des tirs séparatistes près de la localité de Novolouganské, à une cinquantaine de kilomètres de la "capitale" rebelle de Donetsk, a précisé un porte-parole militaire ukrainien Oleksandre Motouzianyk.Il devient ainsi la première victime de tirs rebelles cette année, Kiev ayant fait état d'un soldat mort par l'explosion d'une mine le 2 janvier.Deux autres militaires ont péri quand leur véhicule a sauté sur une mine près du village de Pisky, en périphérie de Donetsk, a précisé jeudi M. MotouzianykL'agence officielle séparatiste DAN a pour sa part fait état jeudi de deux civils blessés par des tirs de l'armée ukrainienne.L'Ukraine est en proie depuis avril 2014 à un conflit opposant les forces gouvernementales à des séparatistes prorusses qui a fait plus de 10.000 morts.Au total, "plus de 2.750 militaires ukrainiens" ont été tués dans l'Est depuis le début de la guerre, avait déclaré en décembre le président Petro Porochenko. En 2017, plus de 190 soldats de l'armée ukrainienne y sont morts, selon des calculs de la presse ukrainienne.Les trêves successives dont une dernière a été déclarée le 23 décembre, à l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, ont permis de réduire le niveau des violences à partir de 2015 sans toutefois mettre complètement un terme à l'effusion de sang dans ce pays situé à la frontière de l'Union européenne.Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les rebelles, ce que Moscou dément farouchement.(©AFP / 11 janvier 2018 12h06)