Ukraine: un journaliste de l'agence russe Ria accusé de "haute trahison"

Kiev - Les autorités ukrainiennes soupçonnent de "haute trahison" un journaliste et responsable de l'agence de presse publique russe Ria Novosti en Ukraine, interpellé à Kiev dans la matinée, ont indiqué mardi les services de sécurité et le parquet ukrainiens.Le journaliste Kyrylo Vychynski est accusé de "haute trahison", a déclaré à la presse un responsable du parquet ukrainien, Igor Ponotchovny, lors d'une conférence de presse conjointe avec les services de sécurité (SBU), qui ont perquisitionné mardi à Kiev les locaux de cette agence.M. Vychynsky, 51 ans, risque ainsi jusqu'à 15 ans de prison. Il a travaillé pour des médias ukrainiens avant de devenir il y a plusieurs années le correspondant de la télévision publique russe Rossia, puis de passer chez Ria Novosti.Cet Ukrainien a également reçu en 2015 un passeport russe, selon un décret du président Vladimir Poutine publié sur le site du Kremlin.Le SBU l'accuse d'avoir mené des "activités subversives" à la demande de Moscou, et d'avoir notamment cherché à "justifier l'annexion de la (péninsule ukrainienne de) Crimée" par la Russie en 2014, et de "soutenir" les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, selon le chef adjoint du SBU Viktor Kononenko.Les services de sécurité ukrainiens ont perquisitionné mardi le siège de deux médias publics russes, la télévision RT et l'agence de presse Ria Novosti, provoquant la colère du Kremlin, qui a promis de prendre des "mesures de réciprocité".(©AFP / 15 mai 2018 13h37)