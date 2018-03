Un Britannique acquiert un tableau néoclassique français pour un prix record

Rennes - Un tableau du peintre néoclassique français Charles Meynier (1768-1832) a été adjugé mardi à un prix record de 2,2 millions d'euros à un acheteur britannique au cours d'une vente aux enchères à Nantes dans l'ouest de la France, a-t-on appris auprès de la maison de vente Ivoire."C'est un record mondial pour cet artiste", a déclaré à l'AFP le commissaire-priseur Bertrand Couton.Tableau-clef de la carrière de Charles Meynier, cette oeuvre, qui représente Télémaque pressé par Mentor de quitter l'île de Calypso, avait disparu pendant plus de deux siècles."Il avait été exposé au Salon en 1800 et 1810. Depuis, on avait perdu sa trace. Il était dans une famille du Val de Loire", qui l'a mis en vente, a précisé M. Couton.Estimé à entre 150.000 et 250.000 euros, le tableau a suscité une bataille d'une dizaine de minutes entre sept enchérisseurs (britanniques, chypriote, français et allemand) avant d'être adjugé à 1,8 million d'euros, soit 2,232 millions avec les frais.C'est un acheteur britannique, qui enchérissait au téléphone, qui l'a finalement emporté."On avait tout mis en oeuvre pour avoir une belle enchère, car c'est un tableau très important. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça atteigne ce niveau-là", a raconté M. Couton.Jusqu'à présent, la meilleure enchère pour cet artiste avait été réalisée en 1997 chez Christie's, à New York, pour un tableau intitulé "La Sagesse défendant la Jeunesse contre l'Amour", adjugé à 536.000 dollars frais inclus (489.000 euros au cours de l'époque), selon la maison Ivoire.Acteur de tout premier plan de la vie artistique sous l'Empire et très célèbre de son vivant, Meynier a notamment réalisé des tableaux militaires à la gloire de Napoléon.Lauréat du Prix de Rome en 1789, on lui doit notamment trois plafonds du Louvre à Paris.Le tableau "Le départ de Télémaque" était connu, car une gravure le représentant avait été exposée au cours de la monographie de 2008. L'oeuvre, de 154 sur 203 cm, "avait reçu des éloges de la critique et du public lors de sa présentation au Salon" de Paris, selon la maison de vente Ivoire.Son sujet est tiré du roman d'apprentissage de Fénelon publié en 1699, "Les Aventures de Télémaque", réimprimé tout au long du XVIIIe siècle, selon la même source.(©AFP / 27 mars 2018 17h31)