Un F16 israélien s'écrase après l'attaque de "cibles iraniennes" en Syrie (armée)

Jérusalem - Un avion de combat F16 israélien s'est écrasé en Israël samedi alors que l'armée menait des attaques contre des "cibles iraniennes" en Syrie après avoir intercepté un drone venu du territoire syrien, a annoncé l'armée."Les Forces de défense d'Israël ont ciblé des systèmes de contrôle iraniens en Syrie qui avaient envoyé le drone dans l'espace aérien israélien", a déclaré sur Twitter un porte-parole militaire, le lieutenant Jonathan Conricus."Tirs anti-aériens syriens intenses, un F16 s'est écrasé en Israël, pilotes sains et saufs", a indiqué ce porte-parole.Un communiqué de l'armée a par ailleurs précisé que les forces israéliennes avaient identifié un "drone iranien" lancé depuis la Syrie et l'avaient intercepté dans l'espace aérien israélien avec un hélicoptère de combat.La police a annoncé que le F16 s'était écrasé dans la région de la vallée de Jezreel, à l'est de la ville de Haïfa, dans le nord d'Israël."L'Iran est responsable de cette grave violation de la souveraineté israélienne", a déclaré le porte-parole Jonathan Conricus sur Twitter.(©AFP / 10 février 2018 06h13)