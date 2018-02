Un Libanais arrêté pour le meurtre d'une domestique philippine au Koweït

Manille - L'un des deux principaux suspects du meurtre d'une domestique philippine dont le corps a été retrouvé dans un congélateur au Koweït a été arrêté et est détenu au Liban, ont annoncé les autorités philippines.Le corps de Joanna Demafelis, qui présenterait des signes de torture, avait été découvert début février alors que ses employeurs, un Libanais et son épouse syrienne, avaient disparu en 2016.A Beyrouth, un responsable judiciaire a confirmé samedi l'arrestation du Libanais mais aussi de son épouse.Le meurtre, devenu un symbole des sévices parfois infligés aux domestiques philippines à l'étranger, a contribué à une crise diplomatique entre le Koweït et Manille qui a décidé une interdiction totale de signer de nouveaux contrats de domestiques dans le petit Etat du Golfe d'où quelque 1.700 Philippins ont été rapatriés à leur demande.Le ministère philippin des Affaires étrangères a indiqué vendredi soir que Manille avait été averti par le Koweït la veille de la détention au Liban du Libanais Nader Essam Assaf accusé du meurtre de la jeune femme.Le couple était recherché par Interpol depuis la découverte du corps de la domestique, selon le ministère."Le président (Rodrigo Duterte) se félicite des informations selon lesquelles Nader Essam Assaf se trouve actuellement aux mains des autorités au Liban", selon un communiqué du ministre philippin des Affaires étrangères Alan Cayetano.Cette arrestation "constitue une première étape essentielle dans notre quête de justice pour Joanna et nous sommes reconnaissants à nos amis au Koweït et au Liban pour leur aide", a-t-il ajouté.De son côté, le responsable judiciaire libanais a précisé que le couple avait été arrêté dans la capitale syrienne Damas où il s'était rendu après avoir fui le Koweït."Les autorités syriennes ont livré le mari au Liban (...). La Syrie a gardé l'épouse en détention, car il s'agit d'une ressortissante syrienne", a précisé ce responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.Le corps de Joanna Demafelis, 29 ans, avait été découvert plus d'un an après que sa famille eut signalé sa disparition.Selon les chiffres officiels, quelque 252.000 Philippins travaillent au Koweït --sur plus de 2 millions dans la région--, une bonne partie en tant que domestiques. Les récits de sévices et de surexploitation abondent dans les médias.M. Duterte a accusé les employeurs de l'émirat de régulièrement violer leurs domestiques, de les forcer à travailler 21 heures par jour et leur donner les restes à manger.Environ dix millions de Philippins au total travaillent à l'étranger et leurs envois de fonds constituent une contribution essentielle à l'économie du pays où la manière dont ils sont traités dans les pays où ils se trouvent fait souvent l'objet de débats politiques.M. Duterte, qui envisage d'étendre à d'autres pays l'interdiction décrétée pour le Koweït, a envoyé cette semaine une équipe dans l'émirat pour négocier une meilleure protection des travailleurs philippins émigrés.(©AFP / 24 février 2018 11h23)