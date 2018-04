Un Palestinien touché par un tir israélien nie avoir représenté une menace

Khan Younès (Territoires palestiniens) - Un homme affirmant être le Palestinien qui apparaît dans une vidéo touché par une balle israélienne à la frontière avec Gaza, a assuré mercredi qu'il ne représentait aucune menace pour les soldats au moment du tir.Diffusée lundi par la chaîne de télévision privée "10", cette vidéo a été largement reprise sur les réseaux sociaux et dans les médias israéliens. Les images montrent un Palestinien qui ne semble pas représenter une menace immédiate près de la barrière séparant Israël et la bande de Gaza.Le Palestinien est ensuite touché par des tirs en provenance d'une position occupée par des soldats israéliens. Au moment où il s'écroule, des cris de joie poussés apparemment par des soldats israéliens sont entendus.L'armée a affirmé que l'incident filmé remontait à décembre et s'était produit durant des émeutes contre les soldats israéliens."Après avoir tenté de disperser les émeutiers, (...) une balle a été tirée en direction d'un des Palestiniens soupçonné d'être le leader des émeutiers. Il a été touché à la jambe", affirme l'armée dans un communiqué.Tamer Abou Daqqa, 28 ans, a dit s'être reconnu dans la vidéo, notamment à cause de la veste rouge qu'il portait. Des images de ce jour-là le montrent à l'hôpital après avoir reçu une balle dans la jambe, qui est toujours plâtrée.M. Abou Daqqa a reconnu avoir jeté des pierres sur les soldats israéliens pendant la journée mais nie avoir été armé ou avoir représenté une menace au moment du coup de feu."Quand ils m'ont tiré dessus, je ne jetais pas de pierres, je criais à des amis près de la barrière de quitter les lieux et de rentrer à la maison", a-t-il déclaré à l'AFP à son domicile à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.Selon l'armée israélienne, "malgré les avertissements et les tirs en l'air", les émeutes se sont poursuivies avec notamment "des tentatives de détruire la barrière de sécurité et des jets de pierres vers les soldats"."Dans la vidéo, ils disent m'avoir tué mais le sniper a raté son tir, j'étais juste blessé", commente M. Abou Daqqa.Selon lui, cette vidéo montre que les Israéliens sont des "terroristes". "On les entend rire et m'insulter. S'ils en avaient le courage, ils m'auraient affronté face à face sans armes, comme je l'ai fait", a ajouté le jeune homme.L'incident a eu lieu lors de manifestations suite à la reconnaissance controversée par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël.Cette affaire intervient alors que l'armée israélienne fait l'objet de critiques sur son usage de balles réelles lors de manifestations récentes le long de la frontière avec Gaza, où 31 Palestiniens ont été tués.(©AFP / 11 avril 2018 13h41)